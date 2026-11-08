Turismo nel Vco, numeri in crescita ma pesa la stagionalità del lavoro

I dati dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro nel turismo, realizzato da Federalberghi Nazionale in collaborazione con Ebnt, evidenziano un settore in espansione, ma ancora fortemente caratterizzato dalla stagionalità. Il turismo piemontese rafforza il proprio contributo all'occupazione regionale. Nel 2025 i lavoratori dipendenti del settore sono stati mediamente 87.667, con un incremento di oltre 5.500 unità rispetto al 2024 (+6,8%). È quanto emerge dall'analisi dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro nel turismo, realizzata da Federalberghi in collaborazione con l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (Ebnt), sulla base dei dati degli archivi Inps relativi al lavoro dipendente.

Particolarmente significativa la situazione nel Verbano Cusio Ossola, dove il turismo conta mediamente 2.655 lavoratori dipendenti. La differenza tra il mese di minima e quello di massima occupazione raggiunge 1.086 unità (+45,2%), evidenziando una stagionalità molto più accentuata rispetto alla media regionale. I dati confermano la centralità del turismo per l'economia piemontese e, al tempo stesso, sottolineano alcune delle principali sfide per le imprese: reperire personale qualificato, programmare i fabbisogni occupazionali e favorire la continuità lavorativa, soprattutto nel comparto ricettivo.

Il presidente Federalberghi Vco Andrea Padulazzi interviene su quanto fin qui emerso: “I dati relativi al Verbano Cusio Ossola confermano quanto il turismo rappresenti un settore strategico per l'economia e l'occupazione del nostro territorio. La presenza media di 2.655 lavoratori dipendenti, con una variazione di oltre 1.000 unità tra il periodo di minima e quello di massima occupazione, evidenzia però una criticità che le nostre imprese conoscono bene: la forte stagionalità della domanda di lavoro. La sfida per il futuro è riuscire a coniugare la capacità di rispondere ai picchi della domanda turistica con la necessità di garantire continuità occupazionale, professionalità qualificate e personale adeguatamente formato. Per farlo servono politiche mirate, strumenti di sostegno alle imprese e una maggiore capacità di attrarre e trattenere lavoratori sul territorio. Su questo abbiamo lavorato molto in questi anni, anche con le scuole ad indirizzo turistico del territorio, con le quali il confronto è praticamente quotidiano. Per noi la qualità dell'offerta turistica passa inevitabilmente dalla qualità del lavoro e dalle persone che ogni giorno contribuiscono all'accoglienza dei nostri ospiti. Gli osservatori regionali sul mercato del lavoro nel turismo rappresentano, in questo senso, uno strumento fondamentale per monitorare l'evoluzione del settore e fornire alle imprese e alle parti sociali elementi concreti per interpretare le dinamiche occupazionali e orientare le proprie strategie”.