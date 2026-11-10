Premio Info-Point Leggere le Montagne, ancora un mese per partecipare

C'è ancora circa un mese di tempo per partecipare alla nuova edizione, la numero nove, del Premio Info-Point Leggere le Montagne, promosso dall’associazione Ars.Uni.Vco in collaborazione con il segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, l’ufficio scolastico provinciale del Vco, il Club Alpino Italiano regione Piemonte, il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna e Upontourism.

L’obiettivo del premio è quello di promuovere la letteratura di montagna, in particolare coinvolgendo i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado del Verbano Cusio Ossola nell’anno scolastico 2026/2027, offrendo loro l’opportunità di compiere un percorso che li renda protagonisti nel prendersi cura del territorio e di tutti coloro che lo vivono.

Il concorso è dedicato a testi inediti di narrativa in lingua italiana, il cui tema sia legato al titolo proposto. Per quest’anno, il tema è “Camminando tra le Alpi - Dare voce alla meraviglia”. Il premio si articola in due categorie. La prima, “Racconti fantastici o verosimili”, si rivolge agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado. Ogni studente potrà presentare un elaborato di massimo 5mila caratteri: testi brevi e fantasiosi che abbiano le Alpi come ambientazione, che possono nascere da un binomio fantastico, da errori di ortografia, da giochi di parole, insalate di favole, interviste impossibili e molto altro, accompagnati da un’immagine o da un disegno realizzato dall’autore. La seconda categoria, “Le Alpi in un post”, si rivolge invece agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, che dovranno raccontare in un post ciò che sono le Alpi, come vengono vissute dai partecipanti, cosa significano per chi ci vive, di massimo 300 caratteri accompagnati da un’immagine.

Gli elaborati dovranno essere presentati entro le 23.59 di venerdì 11 dicembre, data prescelta in quanto coincide con la Giornata internazionale della montagna. La documentazione deve essere inviata all’indirizzo segreteria@arsunivco.eu con oggetto “Partecipazione al Premio Info-Point Leggere le Montagne 2026”. La documentaizone necessaria e ulteriori dettagli sono disponibili nel bando scaricabile dal sito di Ars.Uni.Vco.