Fondi europei 2028-2034, Uncem Piemonte: "Serve una strategia condivisa per lo sviluppo della montagna"

Preparare fin da ora la nuova programmazione europea 2028-2034, attraverso un lavoro condiviso tra Regione Piemonte, Unioni montane di Comuni, Gruppi di Azione Locale (Gal) e tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo territoriale. È questa la priorità indicata da Uncem Piemonte per il Tavolo regionale per lo sviluppo della montagna, promosso dall'assessore regionale Marco Gallo.

L'obiettivo è costruire una strategia comune per l'utilizzo delle future risorse comunitarie, evitando interventi frammentati e favorendo una programmazione coordinata degli investimenti destinati ai territori montani.

"Ringraziamo l'assessore Gallo per aver promosso questo percorso. Il Tavolo deve diventare la sede nella quale costruire una strategia condivisa sull'utilizzo delle risorse comunitarie dal 2028 al 2034. Non possiamo arrivare alla nuova programmazione con interventi frammentati, progetti scollegati e strumenti che non dialogano tra loro. Occorre definire insieme obiettivi, priorità, governance e modalità di impiego delle risorse", sottolinea Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte.

Secondo l'associazione, sarà fondamentale valorizzare le competenze dei Gal e rafforzare il ruolo istituzionale delle Unioni montane, creando un collegamento stabile tra sviluppo rurale, politiche di coesione, strategie territoriali, Green Communities e investimenti destinati a servizi, imprese, infrastrutture e filiere produttive.

"La montagna piemontese deve presentarsi unita alla nuova programmazione europea. I Gal hanno esperienze e competenze importanti. Le Unioni montane rappresentano la capacità dei Comuni di programmare e agire insieme. Non servono sovrapposizioni, ma un disegno unitario, nel quale ciascun soggetto abbia responsabilità precise", prosegue Colombero.

Il Tavolo regionale potrebbe quindi diventare il punto di riferimento per definire questo percorso, coinvolgendo anche università, organizzazioni economiche, parti sociali e autonomie locali.

"Il punto non è soltanto quanto arriverà dall'Europa, ma come il Piemonte deciderà di utilizzare quelle risorse. Dobbiamo costruire adesso le condizioni perché producano investimenti coordinati, rafforzino i servizi e sostengano nuove opportunità economiche e occupazionali nelle comunità montane", conclude il presidente di Uncem Piemonte.

La richiesta è dunque quella di avviare una programmazione di lungo periodo, capace di superare la logica dei singoli bandi e di garantire una visione condivisa per il futuro delle comunità montane piemontesi.