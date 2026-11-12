La Strà Granda tra i Luoghi del Cuore Fai: c’è tempo fino al 15 dicembre per sostenere lo storico percorso della Valle Anzasca

Ultimo mese per partecipare a “I Luoghi del Cuore”, censimento promosso dal Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e votare i luoghi più amati, compiendo un gesto semplice e concreto per la loro tutela e valorizzazione. La classifica provvisoria traccia la mappa di un’Italia variegata, insolita e sorprendente, fatta di “luoghi del cuore” capaci di muovere e unire le comunità - comprese centinaia di scuole in tutta Italia e persino alcune Università - per l’amore e la difesa del patrimonio d’arte e natura. Scorrendo la lista dei luoghi più segnalati a oggi, si incontrano antiche dimore, aree naturalistiche, litorali, parchi, grotte preistoriche, borghi, abbazie, castelli, imponenti esempi di archeologia industriale, disseminati in tutta la Penisola, e ancora botteghe tradizionali, fortezze, ferrovie e ponti storici, fari, alberi secolari, iconici luoghi di aggregazione, monumenti identitari e, addirittura, un presepe subacqueo, una scogliera e un’isola. La gara è aperta e tutto può succedere nell’ultimo mese di censimento. Oltre un milione di segnalazioni sono già state raccolte e c’è tempo fino al 15 dicembre 2026 per votare e unirsi a questa straordinaria e appassionata mobilitazione, che vede in prima linea, in questa edizione più che nelle precedenti, i giovani, che numerosi rispondono all’appello per la difesa e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale in cui si riconoscono e per il quale “fanno squadra”.

La parola che riassume il coinvolgimento che ogni edizione de “I Luoghi del Cuore” genera è passione. Questa anima le oltre centocinquanta realtà – associazioni, Comuni, Parrocchie, ma anche comitati nati proprio per la partecipazione al censimento e moltissime scuole – che in tutta Italia stanno raccogliendo voti per i luoghi che hanno a cuore. Oltre 70 hanno già superato la soglia delle 3.000 segnalazioni che consentono, dopo la chiusura del censimento, l’accesso al Bando per la candidatura di progetti e la richiesta di un sostegno economico, con un sistema che ha permesso dal 2003 a oggi di sostenere 180 progetti in tutta Italia, grazie al programma di Fai e Intesa Sanpaolo. La fase finale del censimento è la più intensa, soprattutto per chi aspira a ottenere il sostegno economico del programma. Chi salirà sul podio nazionale si aggiudicherà, rispettivamente, 70.000€, 60.000€ e 50.000€, previa presentazione di un progetto di restauro o valorizzazione culturale. La soglia di 3.000 voti è indispensabile per l’accesso al Bando, ma raggiungere un numero più alto di segnalazioni è importante perché dà la possibilità di richiedere maggiori fondi e offre l’occasione di avere più visibilità e generare impatti virtuosi sul territorio.

Ecco i luoghi che sono, per ora, ai primi posti della classifica provvisoria del Piemonte (descrizioni a seguire):

· Ex Carcere le Nuove, Torino, al 7° posto della classifica nazionale provvisoria

· Torre Civica (Torre di Santo Stefano), Casale Monferrato (AL)

· Abbazia della Sacra di San Michele, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

· Forte Bormida, Alessandria

· Rifugio Domus Alpina, Cantalupo Ligure (AL)

· Pieve di San Giovanni di Mediliano, Lu (AL)

Inoltre, hanno quasi raggiunto la soglia minima di 3000 voti per la partecipazione al Bando:

· Ricetto, Candelo (BI)

· Mulino Vecchio, Bellinzago Novarese (NO)

· Ferrovia Torino-Ceres, Cirie (TO)

· Strà Granda Valle Anzasca Piedimulera-Macugnaga (VCO)

Tra le novità più rilevanti in classifica, l’ascesa al settimo posto della classifica nazionale provvisoria dell’ex Carcere Le Nuove di Torino, luogo trasformato da istituto di pena in museo storico, da promuovere e valorizzare.

Tante le attivazioni nate di recente per la raccolta voti - come quella per il Ricetto di Candelo - e con l’avvio dell’anno scolastico si è innescata anche un’importante partecipazione delle scuole, che stanno aiutando molti luoghi a scalare la classifica. Al mondo scolastico è dedicata quest’anno un’attenzione speciale da parte del FAI, per rafforzare l’azione educativa e di sensibilizzazione dei giovani alla conoscenza e all’importanza della tutela dei luoghi in cui vivono e integrare gli studenti, con le loro famiglie, e gli istituti scolastici nelle “comunità di patrimonio”, contribuendo a formare cittadini attenti e partecipi del presente e del futuro dei territori.

Si possono votare tutti i luoghi che si desiderano, senza un limite numerico, fino al 15 dicembre. I voti cartacei che arriveranno alla Fondazione entro la conclusione del censimento verranno conteggiati nella classifica finale, che sarà resa nota a febbraio 2027.

Per votare e per consultare la classifica provvisoria completa

www.iluoghidelcuore.it

I “luoghi del cuore” ai primi posti della classifica provvisoria in Piemonte.

Strà Granda Valle Anzasca Piedimulera-Macugnaga (VCO)

La Strà Granda è l'antico percorso che attraversa la Valle Anzasca collegando Piedimulera a Macugnaga, per circa 30km dal fondo della Val d'Ossola alla cima del Monte Rosa con i suoi 4634m di altezza. Per secoli questa via ha rappresentato il principale collegamento della valle, percorsa da mercanti, pellegrini, allevatori e dalle comunità walser che dal Medioevo si insediarono nelle alte quote alpine. Lungo il tracciato si conservano ponti in pietra, cappelle votive, selciati storici e testimonianze della vita quotidiana delle popolazioni montane, inseriti in una natura ancora integra e di grande valore, con una ricca avifauna e numerose specie di farfalle. La Strà Granda non è soltanto un sentiero, ma un vero e proprio racconto della storia, dell'economia e delle tradizioni della Valle Anzasca. La candidatura a “I Luoghi del Cuore” intende promuoverne la tutela e la valorizzazione.

Mulino Vecchio, Bellinzago Novarese (NO)

Nella Valle del Ticino si trova il Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese, l'unico superstite funzionante dei tanti mulini ad acqua costruiti nella valle. Alimentato dalla Roggia Molinara, il complesso conserva le grandi macine in pietra, gli ingranaggi storici e le tre ruote idrauliche in ferro che ne rendono ancora possibile il funzionamento. Accanto agli ambienti produttivi si trovano la cucina e il forno utilizzati fino a pochi decenni fa dall’ultimo mugnaio. Al primo piano dell'edificio è ospitata un'esposizione permanente che illustra gli aspetti del territorio legati all'utilizzo dei mulini ad acqua, essenziali per l'economia agricola della Valle del Ticino. Il comitato "Egap Ticino e Lago Maggiore" desidera valorizzare il luogo, testimonianza della storia locale, attraverso lavori di restauro, manutenzione e aggiornamento degli allestimenti. I volontari Fai di Novara supportano la raccolta voti.

Ex Carcere le Nuove, Torino

Nel cuore di Torino, a pochi passi dal centro storico e immerso in un tessuto urbano denso di memorie risorgimentali e industriali, sorge l'ex Carcere Le Nuove. Costruito tra il 1854 e il 1869, fu inaugurato nel 1870 come simbolo della nuova stagione post-unitaria e rimase in funzione fino al 2003, quando fu sostituito dal più moderno carcere Lorusso e Cutugno situato nel quartiere Vallette. In oltre un secolo di attività ha attraversato epoche cruciali: dal Regno d'Italia alla Grande Guerra, dal Biennio Rosso alla Resistenza, dalle persecuzioni razziali agli Anni di Piombo. Durante il fascismo fu luogo di detenzione e tortura di migliaia di persone. Ogni fase storica ha lasciato tracce profonde nelle sue mura, facendo dell'edificio una stratificazione viva della memoria civile e politica della città e del Paese. Fu progettato su ispirazione dei modelli carcerari ottocenteschi come carcere a isolamento totale, un edificio impostato su uno schema a doppia croce, derivato dal sistema panopticon, ideato per consentire l'osservazione e il controllo dei detenuti. Si sviluppa attorno a lunghi corridoi e bracci simmetrici che conducono alle 648 celle, creando un'architettura tanto funzionale quanto austera. Tra le particolarità si colloca la cappella interna, divisa in due parti simmetriche per separare donne e uomini, affiancata da celle per non far parlare tra loro i detenuti. È caratterizzata da ambienti angusti e cubicolari che evocano un'intensa spiritualità; il contrasto tra sacro e profano, tra luoghi di fede e percorsi di potere e segregazione, rende questa architettura non solo un documento materiale della storia penitenziaria, ma anche un'esperienza emotiva e simbolica unica. Il comitato “Nessun Uomo è un'Isola” nasce dall'omonima associazione che gestisce il Museo del Carcere Le Nuove ed è composta principalmente da volontari impegnati nella tutela delle strutture, nel recupero degli spazi e nel miglioramento dei percorsi di visita. Molte sono le scuole che svolgono uscite didattiche al Museo e proprio i voti degli istituti scolastici hanno permesso al bene di scalare la classifica. La Delegazione e il Gruppo Fai Giovani di Torino supportano la raccolta voti.

Torre Civica (Torre di Santo Stefano), Casale Monferrato (AL)

Con i suoi 60 metri di altezza, la Torre Civica o Torre di Santo Stefano, fa parte dell'omonima Chiesa e domina la città di Casale Monferrato. La torre, a pianta quadrata, è costruita in mattoni e rischiarata da piccole monofore. La parte inferiore risale all'XI secolo e appartiene alla costruzione iniziale, che fu innalzata per scopi difensivi. Nel Cinquecento i Paleologi di Monferrato, dinastia che governò il Marchesato del Monferrato dal 1306 al 1533, fecero costruire dall'architetto e scultore Matteo Sanmicheli il coronamento a forma di loggia, composto da quattro bifore sormontate da una loggetta ottagonale, che culmina con un colonnato ricoperto da un cupolino ornato da delfini. Attraverso i secoli è stata ornata con intonaci dipinti e decorazioni in stucco ed è stata portata alle forme attuali grazie al restauro del 1920. Il comitato “Orizzonte Casale” desidera migliorare la fruizione del monumento simbolo della città, che necessita di interventi di manutenzione e valorizzazione culturale.

Abbazia della Sacra di San Michele, Sant’Ambrogio di Torino (TO)

A 40 km dal capoluogo piemontese, sulla cima del monte Pirchiriano, si trova l'Abbazia della Sacra di San Michele, costruita tra il 983 e il 987. Dall'alto dei suoi torrioni si possono ammirare Torino e la Val di Susa. Dedicata al culto dell’Arcangelo Michele, è parte della via di pellegrinaggio di oltre 2.000 km che collega Mont Saint-Michel, in Francia, con Monte Sant’Angelo, in Puglia. Da oltre 185 anni è amministrata e custodita dai Padri Rosminiani, che con la loro presenza hanno contribuito alla sua crescita e al suo mantenimento. Nel 1980 Umberto Eco si ispirò parzialmente a questa suggestiva abbazia, in origine benedettina, per ambientare il suo più celebre romanzo, “Il nome della rosa”. Conserva ambienti di grande importanza storica e artistica, dallo Scalone dei Morti, al Portale dello Zodiaco e una splendida tavola del pittore quattrocentesco Defendente Ferrari. Ancora oggi rappresenta un simbolo identitario per l'intera regione e continua a richiamare visitatori da tutto il mondo e viene votata a ogni edizione del censimento.

Forte Bormida, Alessandria

Tra le fortificazioni che componevano il grande campo trincerato realizzato per rafforzare il sistema difensivo della città di Alessandria, si trova il Forte Bormida. Il forte faceva parte di una rete di opere capaci di controllare gli accessi lungo i corsi dei fiumi Tanaro e Bormida. Dopo la perdita della propria funzione militare, il complesso ha attraversato un lungo periodo di abbandono che ne ha compromesso la conservazione. La partecipazione ai Luoghi del Cuore, sostenuta dal comitato “A Forte Bormida” nasce dalla volontà di richiamare l'attenzione su un bene poco conosciuto ma di grande valore storico e paesaggistico, promuovendone il recupero e la restituzione alla collettività. I volontari FAI di Alessandria supportano la raccolta voti.

Rifugio Domus Alpina, Cantalupo Ligure (AL)

Nell'Alta Val Borbera, alle pendici del Monte Giarolo, si trova il Rifugio Domus Alpina, circondato da boschi e sentieri dell'Appennino ligure-piemontese. La struttura, un antico edificio rurale, è stata recuperata dalla Sezione di Alessandria dell'Associazione Nazionale Alpini a partire dai primi anni Novanta ed è stata inaugurata nel 2000 grazie all'impegno dei numerosi volontari. Oggi il rifugio si distingue per il ruolo sociale svolto nel tempo. Ha ospitato attività educative, escursionistiche e formative, accogliendo scuole, gruppi scout, associazioni, volontari della Protezione Civile e iniziative dedicate anche alle persone con disabilità. Il Rifugio necessita urgenti interventi di recupero e messa in sicurezza: tra il 2025 e il 2026 parte dell'edificio è stata interessata da un cedimento, che ha compromesso l'utilizzo di alcuni spazi, rendendo necessari interventi di messa in sicurezza, recupero e miglioramento dell’accessibilità. Il comitato “About Rifugio Domus Alpina” promuove la tutela dell'edificio per restituire il rifugio alla piena fruizione pubblica e garantirne il futuro come spazio di incontro, inclusione e valorizzazione della montagna.

Pieve di San Giovanni di Mediliano, Lu (AL)

Tra le colline del Monferrato casalese si trova la Pieve di San Giovanni di Mediliano. L'area in cui sorge ha restituito tracce di frequentazione in età pre-protostorica (2500-125 a.C.) e romana (I-III secolo d. C.); qui è stata ritrovata un'area funeraria, da cui proviene l'iscrizione "Livarna" del V-VI secolo, la più antica epigrafe cristiana del Piemonte meridionale. La pieve conserva ancora oggi le caratteristiche due absidi affiancate, rare testimonianze della fase altomedievale, oltre a importanti evidenze archeologiche che documentano una frequentazione continua dall’età preistorica all’epoca romana e longobarda. Gli scavi hanno restituito resti del fonte battesimale, pavimentazioni in cocciopesto, strutture funerarie e reperti di eccezionale interesse storico. Tra XII e XIII secolo divenne sede di una canonica e nei secoli successivi fu ulteriormente rimaneggiata. Dopo un periodo di abbandono alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1992 il Comune di Lu avviò una serie di scavi e lavori di consolidamento. Il comitato “Insieme per la Pieve di Mediliano” desidera investire in un programma di monitoraggio, tutela e valorizzazione con l'obiettivo di rendere il luogo accessibile in sicurezza. Attualmente il sito è visitabile solo su richiesta.

Ricetto, Candelo (BI)

Il Ricetto di Candelo è una struttura fortificata tardo medievale risalente al periodo tra XIII e XIV secolo, realizzata dalla comunità contadina locale per proteggerne i prodotti della terra, come granaglie e vino. Il termine "ricetto" viene dal latino "receptum", che significa infatti "rifugio". È cinto da mura difensive con torri angolari rotonde che ne garantivano la difesa. Nel tempo ha subito pochi rimaneggiamenti e conserva intatta la trama delle caratteristiche rue, le strette vie lastricate che si snodano tra le antiche cellule destinate un tempo ai depositi agricoli, motivo per cui è ancora oggi un "unicum" nel suo genere e in ottime condizioni di conservazione. Il luogo, sostenuto al censimento I Luoghi del Cuore dal comitato "Ricetto nel Cuore", necessita oggi di una migliore accessibilità per le persone con disabilità, ma anche di una maggiore promozione.

Sempre in provincia di Biella, a Mortigliengo, si trova anche la Chiesa di San Rocco, tra i “luoghi del cuore” più segnalati finora al censimento. Nata nel Cinquecento, quando la peste raggiunse questa zona e dedicata a San Rocco, protettore contro le epidemie di malattie contagiose. Nel Cinquecento l'abside venne decorato con un ciclo di affreschi raffigurante la Madonna con il Bambino tra i santi Rocco e Sebastiano e gli Apostoli e, nel catino absidale, il Padre Eterno con i simboli degli Evangelisti. La Chiesa di San Rocco racconta la paura di una comunità davanti a un'epidemia, la speranza affidata alla fede e la volontà di lasciare alle generazioni successive una testimonianza della storia di Mezzana Mortigliengo.

I volontari Fai di Biella supportano entrambe queste raccolte voti.

Ferrovia Torino-Ceres, Cirie (TO)

La Ferrovia Torino-Ceres, inaugurata nella seconda metà del XIX secolo per collegare Torino alle Valli di Lanzo, contribuì in modo determinante allo sviluppo economico, turistico e sociale del territorio, favorendo gli spostamenti di lavoratori, commercianti e villeggianti. Qui nel 1884 Galileo Ferraris sperimentò tra i primi la trasmissione della corrente a distanza, accendendo da Torino le luci della stazione di Lanzo. Nel corso del Novecento fu protagonista di importanti innovazioni tecnologiche: divenne la prima ferrovia elettrica in corrente continua ad alta tensione in Italia e tra le primissime al mondo con una tecnologia che è diventata poi lo standard delle Ferrovie dello Stato. Lungo il percorso si incontrano stazioni storiche e opere ingegneristiche, come il ponte di Ceres, una delle prime opere italiane in cemento armato. Ancora oggi la Torino-Ceres è parte integrante della memoria collettiva locale. Dal 2024 la linea è direttamente collegata alla rete FS e parte del Servizio metropolitano di Torino e può perciò trovare nuovo slancio. La candidatura al censimento “I Luoghi del Cuore” nasce dalla volontà di riconoscere e valorizzare questo straordinario patrimonio storico, ingegneristico e paesaggistico, rafforzandone il ruolo turistico accanto a quello di infrastruttura di mobilità e a quello di patrimonio culturale che racconta oltre un secolo di storia piemontese.

Intesa Sanpaolo affianca dal 2004 i Luoghi del Cuore del Fai per la sua attenzione alla storia e all’arte italiane. Oltre alle attività finanziarie per favorire la crescita economica e la coesione sociale, Intesa Sanpaolo sostiene infatti i territori con programmi culturali che pongono al centro le comunità locali. Con i quattro musei delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, la Casa Museo dell’Antiquariato di Arezzo e la Galleria degli Alberti di Prato, con una collezione di 40 mila opere d’arte e con un progetto nazionale di restauro come “Restituzioni”, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico dell’Italia sono da sempre tratti identitari del Gruppo.

La XIII edizione de “I Luoghi del Cuore” si svolge con il Patrocinio del Ministero della Cultura.

Anche in occasione della XIII edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”, Rai conferma l’impegno del Servizio Pubblico multimediale alla promozione, cura e tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. Rai è Main Media Partner del Fai e supporta l’edizione del Censimento 2026 anche grazie alla collaborazione di Rai per la Sostenibilità Esg.