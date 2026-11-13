Sci di fondo a Riale, la stagione è partita ma si aspetta la neve

A Riale, in Val Formazza, la stagione dello sci di fondo è già iniziata, ma per entrare nel vivo si guarda al cielo. Le temperature e le precipitazioni degli ultimi giorni non hanno aiutato: alla pioggia, che ha interessato la zona, non si è ancora sostituita la neve necessaria per ampliare il tracciato e dare il via alla stagione vera e propria. Il centro è comunque aperto nel fine settimana, grazie alla pista preparata con la tecnica dello snow farming, che permette di conservare la neve accumulata durante l’inverno precedente e utilizzarla all’inizio della nuova stagione.

Nei giorni scorsi Riale ha già accolto alcuni gruppi di atleti per gli allenamenti, tra cui la squadra della Valle d’Aosta e una delegazione del Friuli Venezia Giulia. Un segnale dell’interesse che il centro continua a suscitare anche fuori dal territorio ossolano, in attesa di condizioni meteorologiche più favorevoli.

"Purtroppo non nevica, anzi, ha piovuto - dice Gianluca Barp, gestore del Centro Fondo di Riale -. Per il momento tutto si è fermato, ma noi siamo aperti per il weekend e vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Le previsioni fanno sperare in un po’ di neve e ci auguriamo che possa finalmente partire la stagione vera e propria".

La tecnica dello snow farming, utilizzata ormai in diverse località europee, consente di anticipare l’apertura delle piste e offrire agli atleti la possibilità di allenarsi anche quando le nevicate naturali tardano ad arrivare. Una soluzione che richiede organizzazione e lavoro, ma che rappresenta un’opportunità importante per un centro come quello della Val Formazza.

Ora l’attenzione è rivolta alle prossime giornate: una nuova nevicata permetterebbe di migliorare le condizioni del tracciato e ampliare le possibilità per gli appassionati. Nel frattempo, Riale resta pronta ad accogliere fondisti e squadre, in attesa che l’inverno faccia davvero il suo ingresso in alta valle.