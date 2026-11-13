Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE : Con Marte che pungola i prossimi giorni appaiono frenetici e anche solo lontanamente ipotizzare di oziare sarà impossibile così come un guizzo tensione vi porterà a sbottare. Siate altresì riconoscenti con chi vi aiuta veramente e ostici con chi invece già da anni prende per i fondelli… Qualche nativo recupererà dei soldini altri invece dovranno sopperire a dei versamenti. Giovedì e venerdì appaiono convulsi causa le tante cosine da sbrigare. Sorpresa domenicale.

TORO : Preparatevi ad affrontare una settimana incandescente nel corso della quale avrete un mucchio di faccende da inquadrare, animi da placare, idee da rassettare… Da fuori giungeranno notiziole, sul lavoro vi stresserete, in casa sbufferete, tanto che rinvenire un po’ di requie sembrerà un miraggio ma, appellandovi alla pazienza, riuscirete a far tutto rimanendone soddisfatti. La quadratura di Giove favorisce delle improvvisate, uno spizzico di fiacca o un acciacco da curare.

GEMELLI : Vi attende un periodo così spasmodico dal non riuscire a rinvenire un minimo di quiete nel caos della quotidianità, così come tenderete a sbottare o a prendere per offesa personale dei discorsi mal interpretati e, come se non bastasse, un personaggio esiguamente saggio darà filo da torcere. Girate altresì alla larga da chi ha beccato l’influenza e aiutate chi sta attraversando un momento di difficoltà. Minuta arrabbiatura tra giovedì e sabato. Domenica pazzerella.

CANCRO : “Tutto è bene ciò che finisce bene”: sarà il vostro primo pensiero dopo esser passati attraverso il vaglio di una prova cavandovela, per mezzo pelo striminzito, da un garbuglio e malgrado persistano ansie motivate dal lavoro, da un uomo, dalla vostra o altrui salute, e da un chiodo fisso, alleggerirete un bel fardello... Figlio da spronare e compere sfiziose o obbligatorie da effettuare. Occhio a non beccare raffreddori o forme influenzali! Nel week end farete un incontro casuale.

LEONE : Situazioni imbarazzanti, contatti con picchiatelli, costernazioni e discussioni costelleranno l’andazzo di una settimana talmente variegata dall’arrivare a domenica con la testa squagliata. Vi capiteranno altresì cose strane oppure vi prenderete una pausa di riflessione prima di dare delle risposte di immane rilevanza. Siate contenuti nelle spese e chiarite una faccenda prima che prenda brutte pieghe… Gioie o ritrovi nel week end. Tendenza alle infiammazioni.

VERGINE : Se vi state ponendo un fracco di domande sappiate che la risposta l’avete a portata di mano: basterà ascoltare il sesto senso e quasi certamente prenderete la direzione giusta. Un soggetto vi metterà in imbarazzo, farete un acquisto pazzo oppure comincerete ad organizzarvi per un dicembre movimentato e fervente. Propensione a polemizzare o a prendere abbagli riguardo una questione materiale. Ringraziate dovutamente un’amica per l’aiuto prezioso che vi darà.

BILANCIA : Procuratevi un vagone di tolleranza e una catasta di ironia: serviranno a zittire chi è geloso o si crede al di sopra delle parti. Le acque si stanno muovendo intorno a voi e finalmente vedrete un po’ di luce a patto di dare il giusto valore alle cose e alle persone, non eccedere in pignoleria, gustare l’attimo fuggente, non ingigantire ostacoli sormontabili. Taluni si troveranno a dover prendere una decisione, altri riceveranno meritate ovazioni. Evento da festeggiare. Fiacca dilagante.

SCORPIONE : Alquanto testoni lotterete per tagliare i traguardi ambiti e sarà proprio grazie alla costanza che riuscirete in un’impresa ricavandone delle soddisfazioni alla faccia di chiunque non avesse fiducia in voi. Quasi simultaneamente una dichiarazione vi lascerà perplessi, un congiunto preoccuperà, un amico stupirà, una donna innervosirà. Le coppie in disuso invece litigheranno o si faranno il muso. Adesione ad un qualcosa di importante e doni inaspettati per chi compie gli anni.

SAGITTARIO : Con Giove e Saturno benevoli guardate avanti facendo dell’ardore, della comprensione e della disponibilità un capitale su cui investire il futuro: vedrete che tante cose andranno meglio anche se una fesseria, un’impennata di orgoglio, un guizzo di impulsività, potrebbe compromettere un rapporto interpersonale. Disguidi in casa, sul lavoro o sulla strada. Vi converrebbe pure cominciare a fare un giretto tra bancarelle e negozietti per le strenne di Natale. Ritrovo domenicale.

CAPRICORNO : E’ risaputo che Saturno importuni ma adesso pensate positivamente perché, malgrado tutto sembri remare contro, otterrete la vostra personale vittoria dando ragione a chi l’aveva preannunciato. Diciamo che di sopportazione ne dovrete ancora portare ma poi i problemi diminuiranno. Fattibili delle gioie da bimbetti, animaletti, comunicati. Se coabitate con un partner testone preventivate dei piccanti scambi di opinione. Sabato movimentato. Doloretti sparsi.

ACQUARIO : Stupefacente questo primo quarto di Luna che il 17 novembre si forma nella vostra costellazione… Approfittate di tal indulgenza astrale al fine di riequilibrare un settore zoppicante, cavarvi un pallino, reclamare sacrosante ragioni e trarre saggezza da ogni esperienza. Qualche nativo sistemerà una delicata questione mentre altri prenderanno una cantonata causa una fiducia mal depositata… Non da escludere disturbi stagionali o gastro intestinali.

PESCI : Essendo la vostra sensibilità proverbiale basta un nonnulla a ferirla, come succederà nei prossimi giorni quando qualcuno, comportandosi indelicatamente, lascerà di baccalà, così come ansimerete, forse esageratamente, per un congiunto, un contratto o per qualcosa che, alla fine, volgerà a vostro vantaggio. La tenacia verrà premiata e una visita, più o meno inaspettata, vi rallegrerà. Attenti a non spaccare delicati oggetti! Stomaco in subbuglio o contatti con dottori.

E che le stelle illuminino il cammino di chi si è perso nel buio della vita…