Piante tagliate in centro città, Virgili: "La tutela del verde storico non è un ostacolo al recupero architettonico"

Anche Alberto Virgili, capogruppo di Partecipazione Attiva in consiglio comunale a Domodossola, interviene sul taglio degli alberi in via Canuto e via Monte Grappa, tema che negli ultimi giorni ha sollevato non poche discussioni. Di seguito la nota.

“Appaiono davvero poco soddisfacenti le spiegazioni del nostro sindaco: “Non si poteva fare altrimenti”. Con l'abbattimento degli alberi tra via Canuto e via Monteg Grappa assistiamo all'ennesimo intervento che elimina un polmone verde dalla nostra città. In molti si stanno chiedendo quali siano le reali motivazioni di questa scelta e, soprattutto, se siano state valutate soluzioni progettuali alternative prima di abbattere piante con decenni di vita alle spalle.

I pareri tecnici e della Soprintendenza sembrano diventare lo schermo dietro cui giustificare un'ulteriore perdita per l'ambiente cittadino. Questo taglio, inserito nel programma di riqualificazione del percorso lungo le mura medievali, rappresenta solo l'ultimo capitolo di una progressiva riduzione dello storico verde urbano, dopo gli interventi già registrati in via Rosmini, in largo Madonna della Neve e in piazza Chiavez.

Non si intende criticare a priori l'opera programmata dall'amministrazione Pizzi — di cui seguiremo comunque con la massima attenzione l'andamento delle spese — ma è doveroso ribadire un principio fondamentale: la tutela del verde storico non è un ostacolo al recupero architettonico. Al contrario, rappresenta una priorità assoluta per la salute pubblica.

Le attuali scelte urbanistiche rischiano di trasformare Domodossola in una distesa di cemento e asfalto, ignorando le ricadute concrete sulla qualità della vita quotidiana dei residenti. La progressiva scomparsa delle isole verdi aggrava infatti il fenomeno delle isole di calore e del surriscaldamento estivo, colpendo soprattutto le fasce più fragili della popolazione, che spesso non possono permettersi impianti di climatizzazione nelle proprie abitazioni”.