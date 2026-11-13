"Voci dalla montagna che si trasforma": online il documentario sulle sfide dei professionisti delle Terre Alte

Il documentario "Voci dalla montagna che si trasforma" è disponibile online per raccontare le sfide affrontate dai professionisti delle Terre Alte e il loro percorso di adattamento. Promosso dalla regione Piemonte nell’ambito del Progetto ProAlp (Programma Interreg France-Italia Alcotra 2021-2027), il video esplora gli impatti dei cambiamenti climatici sulle attività in quota, sollevando interrogativi importanti sul futuro di queste professioni. Il filmato raccoglie le testimonianze dirette provenienti da quattro regioni alpine: Auvergne-Rhône-Alpes, Piemonte, Sud Paca e Valle d'Aosta. Attraverso immagini suggestive di ghiacciai segnati dallo scioglimento, rifugi alpini, escursionisti, sciatori, ciclisti su percorsi montani e scalatori su pareti rocciose, l'opera visiva documenta il mutamento degli scenari naturali.

Il racconto dà voce a guide alpine, maestri di sci, accompagnatori di media montagna, guide cicloturistiche e gestori di rifugi, illustrando le soluzioni introdotte per affrontare il nuovo contesto ambientale e climatico. L'uscita del documentario rappresenta un nuovo tassello nel percorso del Progetto ProAlp, integrandosi nell'incontro “La montagna cambia volto” svoltosi a settembre al Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi di Torino. In quella sede è stata presentata l’indagine “Professioni di montagna e cambiamenti climatici: percezione, impatti, aspettative”, curata da Cosimo Finzi di AstraRicerche e condotta su un campione di 821 operatori piemontesi.

I dati della ricerca

Lo studio, integrato da focus group qualitativi, fotografa una realtà caratterizzata da trasformazioni tangibili. Oltre due terzi degli intervistati segnalano condizionamenti diretti sulle attività legati al meteo estremo, all'accorciamento della stagione invernale e alla scarsità di neve a quote basse. Si registrano inoltre problematiche legate all'instabilità dei versanti rocciosi per lo scioglimento del permafrost e difficoltà di approvvigionamento idrico ed energetico per le strutture in quota nei periodi di siccità. I mutamenti ambientali aprono parallelamente nuove prospettive. Le stagioni estiva e autunnale per l'escursionismo e la mountain bike si allungano di quasi due mesi, registrando una crescente affluenza di visitatori in cerca di refrigerio. L'aumento di turisti meno esperti pone al centro il tema della sicurezza, rendendo fondamentale il presidio del territorio e la consultazione dei professionisti locali per conoscere lo stato aggiornato dei percorsi e prevenire i rischi.

Dai dati emerge una straordinaria volontà degli operatori di restare nelle valli piemontesi, guidata da un profondo legame emotivo con la montagna e dalla ricerca di un’elevata qualità della vita. I professionisti si dicono pronti ad adattarsi e a diversificare l'offerta, affrontando il futuro con aspettative positive e determinazione. Per rispondere con successo alle sfide dei prossimi anni, la ricerca individua come leve fondamentali il fare rete sul territorio, un marketing territoriale incisivo, il potenziamento dei servizi e l'integrazione dell'offerta per garantire sostenibilità economica tutto l'anno (qui la ricerca di regione Piemonte).

A sostegno di questa transizione, il Progetto ProAlp metterà a disposizione dalla primavera del 2027 diversi strumenti operativi: un simulatore digitale per stimare i futuri scenari di attività alle diverse altitudini, moduli formativi dedicati e un percorso di tutoraggio individuale curato da Formont, orientato ad affiancare 40 professionisti piemontesi nello sviluppo di nuove opportunità lavorative.

La regione Piemonte raccoglie queste indicazioni per orientare le future politiche di sviluppo, confermando il proprio impegno su incentivi alla diversificazione, promozione del turismo destagionalizzato, semplificazione burocratica e rafforzamento delle infrastrutture territoriali.