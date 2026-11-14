Montagna piemontese, intesa tra Uncem e sindacati per servizi, lavoro e sviluppo delle valli

Un'alleanza strategica per garantire il diritto a restare e lavorare nelle terre alte, superando la logica dei soli numeri demografici a favore di una reale tutela dei presidi territoriali. Uncem Piemonte, insieme alle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil Piemonte, ha sottoscritto a Torino un protocollo d'intesa triennale finalizzato a consolidare la collaborazione sulle politiche di sviluppo della montagna piemontese, ponendo al centro i servizi pubblici, la coesione sociale e la crescita economica.

L'accordo istituisce un tavolo di confronto permanente sui nodi cruciali per la tenuta delle comunità locali: dalla sanità di prossimità all'istruzione, dai trasporti all'assistenza agli anziani, fino al potenziamento delle infrastrutture digitali. Sul fronte economico e ambientale, l'intesa mira a valorizzare le Green Communities, le comunità energetiche rinnovabili, le filiere forestali e le cooperative di comunità, con l'obiettivo di generare nuova occupazione qualificata. Le quattro organizzazioni porteranno avanti iniziative congiunte nei confronti della Regione Piemonte e del Governo nazionale, valutando anche l'avvio di progetti sperimentali direttamente all'interno delle Unioni montane.

"Con i sindacati abbiamo scelto di costruire un'azione comune, concreta e continuativa – evidenzia Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte –. La montagna ha bisogno di servizi organizzati secondo le caratteristiche dei territori, non soltanto secondo il numero degli abitanti. Servono investimenti, lavoro, presidi sanitari e sociali. Comuni, Unioni montane e organizzazioni sindacali possono rafforzare insieme la capacità di proposta verso le istituzioni. Abbiamo assunto un impegno operativo, da verificare nei risultati: la qualità della vita di chi abita e lavora nelle valli deve essere una priorità delle politiche regionali e nazionali".