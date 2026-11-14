Ossola Trail, aprono le iscrizioni alla 19ª edizione: tre percorsi tra montagne e laghi

L'Ossola Trail si prepara a tornare con la sua 19ª edizione. La manifestazione, in programma domenica 18 aprile 2027, avrà ancora una volta come punto di partenza e arrivo Mergozzo, sulle rive dell'omonimo lago. Le iscrizioni apriranno lunedì 16 novembre, con tariffe promozionali riservate agli atleti che si registreranno nelle prime 72 ore.

Organizzato dall'Asd Ossola Trail Events Aps, l'evento conferma le tre distanze già proposte nell'edizione 2026, offrendo agli appassionati di corsa in montagna percorsi di diversa difficoltà, immersi nei panorami del territorio. La prova più impegnativa sarà l'Ossola Sky – Garboli Team, con 28 chilometri e 1.900 metri di dislivello positivo. Il tracciato raggiungerà il Monte Fajè, a 1.352 metri di altitudine, per poi scendere a Mergozzo e affrontare una seconda salita sul Montorfano, prima del ritorno al traguardo.

L'Ossola Trail – Garboli Team proporrà invece 20 chilometri e 1.300 metri di dislivello positivo, sviluppandosi sulla prima parte del percorso più lungo. Completerà il programma l'Ossola Speed, gara di 10 chilometri con 700 metri di dislivello positivo, che avrà il suo punto più alto nel borgo di Vercio, a circa 830 metri di altitudine.

I tre percorsi offriranno scorci sul Lago di Mergozzo, sul Lago Maggiore e sul Lago d'Orta, attraversando sentieri e ambienti naturali differenti. Per incentivare le iscrizioni anticipate, gli organizzatori hanno previsto prezzi speciali per le prime 72 ore: 28 euro per l'Ossola Sky, 20 euro per l'Ossola Trail e 10 euro per l'Ossola Speed. Le registrazioni saranno disponibili sulla piattaforma wedosport.net e resteranno aperte fino al 15 aprile 2027, salvo esaurimento dei posti.

La manifestazione arriva da un'edizione 2026 che ha fatto registrare quasi 800 iscritti. Nella gara di 28 chilometri si erano imposti Cristian Minoggio e Aurora Bosia, mentre sulla distanza di 20 chilometri avevano conquistato la vittoria Federico Mussi e Silvia Longo. Nella prova più breve, infine, i successi erano andati a Simone Adamini ed Elisa Francisco.