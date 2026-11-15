Domodossola, tragedia nei boschi dello spaccio: nuovi dettagli sulla morte del 29enne precipitato nel dirupo

Emergono nuovi particolari sulla tragedia avvenuta questa mattina, domenica 15 novembre, in località Bei, sulle alture di Domodossola, dove un giovane di 29 anni ha perso la vita precipitando per circa 200 metri in un dirupo durante un inseguimento delle forze dell'ordine. I due giovani coinvolti sarebbero entrambi di origine nordafricana, mentre sarebbero ancora in corso gli accertamenti per stabilirne l'identità. L'episodio si è verificato in una zona boschiva che, secondo le prime informazioni, sarebbe da tempo interessata dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia composta da agenti della polizia di frontiera di Domodossola e militari della guardia di finanza stava effettuando un controllo nell'area quando i due giovani, alla vista delle forze dell'ordine, si sarebbero dati alla fuga. Durante la corsa entrambi sono precipitati in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 10.05. Il primo a essere individuato è stato il 24enne, trovato a terra con diversi traumi e successivamente trasportato in codice verde all'ospedale di Domodossola.

Più complesse le operazioni per raggiungere il 29enne, precipitato per circa 200 metri. Le ricerche hanno richiesto l'intervento dell'elicottero del 118 e delle squadre del Soccorso alpino della X Delegazione Valdossola. Quando i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo, per il giovane non c'era ormai più nulla da fare. Restano da chiarire tutti gli aspetti della dinamica dell'accaduto, mentre proseguono gli accertamenti sull'identità delle persone coinvolte e sulle circostanze della fuga.