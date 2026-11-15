Serie C femminile, Jam Area Altiora si arrende alla capolista annunciata Montalto Dora: 1-3 al PalaManzini

Sconfitta casalinga per Jam Area Altiora, che nella quinta giornata del campionato di Serie C femminile cede per 1-3 alla Pallavolo Montalto Dora, una delle principali candidate alla promozione. Al PalaManzini di Verbania la formazione allenata da Federico Barazzotto si impone con i parziali di 24-26, 25-21, 16-25, 18-25, al termine di una partita combattuta soprattutto nei primi due set.

In attesa del derby di Serie D maschile tra Plastipak Altiora e Musa 2Mila8 Domodossola, in programma questa sera, l'attenzione si è concentrata sulla sfida femminile, che ha visto le padrone di casa alternare buone fasi di gioco a momenti di difficoltà contro un'avversaria particolarmente efficace in difesa, attacco e servizio.

Il primo set si apre con Montalto Dora più incisiva. Le ospiti si portano sul 7-11, costringendo coach Matteo Azzini a chiamare timeout, e allungano successivamente fino al 10-18. Il tecnico verbanese prova a cambiare l'inerzia della partita ricorrendo anche al doppio cambio tra palleggiatrice e opposto. La reazione delle lacuali è importante: punto dopo punto, Altiora recupera lo svantaggio fino al 23-23. Nel finale, però, Montalto riesce a imporsi 24-26, lasciando alle padrone di casa il rammarico per una rimonta non completata.

Nel secondo parziale è Jam Area a partire meglio, portandosi subito sul 4-0, prima di subire il ritorno delle avversarie. La sfida procede punto a punto, con continui ribaltamenti di fronte. Sul 20-21 per Montalto, le verbanesi piazzano un break decisivo che le porta sul 23-21, chiudendo poi 25-21 e riportando il risultato in parità.

Il terzo set rappresenta la svolta dell'incontro. Dopo un avvio equilibrato fino all'8-8, alcuni errori offensivi delle padrone di casa permettono alle ospiti di allungare sull'8-13. Montalto aumenta progressivamente il vantaggio, mentre Altiora fatica a ritrovare continuità e aggressività. Il parziale si chiude con un netto 16-25.

Nel quarto set le ragazze di Azzini provano a reagire, ma la formazione ospite mantiene il controllo della partita. Montalto si porta prima sul 5-8, poi sull'11-14 e sul 13-17, fino al 15-21. Il tecnico verbanese cerca nuove soluzioni, alternando i due liberi e modificando gli assetti in campo, con l'impiego di Clotilde Villa, Annalisa Cottini, Noelia Velsanto, Eleonora Ferraris, Kendra Calabrese e Jonida Progni. Le ospiti, però, non concedono spazio alla rimonta e chiudono 18-25, conquistando tre punti meritati.

Al termine della gara, coach Matteo Azzini analizza con severità la prestazione della propria squadra.

“Il primo set lo abbiamo un pochino buttato via dopo essere partiti malissimo e dopo averlo rimesso in piedi, come era successo a Chieri – spiega il tecnico –. Siamo partiti poco aggressivi e purtroppo è anche quello che è successo nel terzo e nel quarto set. Loro hanno giocato per vincere, si vede che hanno voglia di vincere il campionato. Sono una squadra aggressiva che ti mangia azione dopo azione e noi, che questa aggressività l'abbiamo avuta solo a tratti, non siamo stati capaci di stargli dietro per tutto il match”.

Azzini sottolinea poi le difficoltà emerse nei fondamentali e nell'atteggiamento complessivo della squadra.

“Di buono? Poca roba per noi, secondo me. Purtroppo non c'è stato in tutte le ragazze un atteggiamento positivo e bisogna ricordarsi che la squadra viene sempre davanti a tutto. Non hanno funzionato tante cose, siamo stati bassi in attacco. A muro, invece, abbiamo fatto tre set molto buoni, ma anche lì poi siamo calati e siamo stati meno combattivi. A un certo punto avevamo anche raddrizzato la partita, però nel proseguimento ci è proprio mancata aggressività nei tre fondamentali decisivi, che sono battuta, attacco e muro. Loro hanno giocato con una mentalità vincente che noi non abbiamo avuto”.

Per Jam Area Altiora l'obiettivo è ora archiviare la sconfitta e concentrarsi sulla prossima trasferta a Trecate, cercando di ritrovare continuità e determinazione.

Serie C femminile, girone A – Quinta giornata

Jam Area Altiora – Pallavolo Montalto Dora 1-3 (24-26, 25-21, 16-25, 18-25).