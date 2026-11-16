È ormai ufficiale la notizia della cessione, a partire dal 1° gennaio 2027, della società Idrablu, che si occupa del servizio idrico integrato in diversi comuni ossolani, tra cui Domodossola, a Acqua Novara Vco. “La transizione - fanno sapere da Idrablu - si inserisce in un percorso di riorganizzazione del servizio sul territorio, volto a garantire una gestione sempre più efficiente, integrata e sostenibile della risorsa idrica”.

La società chiarisce alcuni aspetti della transizione e, nella pratica, ciò che cambierà per gli utenti dal 1° gennaio. L'erogazione dell'acqua e i servizi di fognatura e depurazione proseguiranno regolarmente senza alcuna interruzione. Per quanto riguarda i contratti, Acqua Novara Vco subentrerà automaticamente in tutti quelli già in essere; gli utenti non dovranno presentare alcuna richiesta di voltura o nuova attivazione. Sul tema fatturazione e pagamenti, le ultime competenze relative al periodo fino al 31 dicembre 2026 saranno fatturate da Idrablu. I consumi effettuati a partire dal 1° gennaio 2027 saranno invece fatturati da Acqua Novara Vco. Infine, per quanto riguarda la domiciliazione bancaria, la società fa sapere che maggiori dettagli tecnici sul trasferimento dei mandati di pagamento (Seid/Sdd) verranno comunicati nelle prossime settimane o direttamente nella prima fattura utile emessa dal nuovo gestore.

Idrablu ricorda alla cittadinanza, inoltre, che per garantire una corretta e precisa delimitazione dei consumi tra i due gestori, è importante effettuare l’autolettura del contatore entro il 31 dicembre utilizzando i consueti canali: l’indirizzo info@idrablu.it oppure lo sportello di via Marzabotto a Domodossola, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.00. Per richieste di informazioni, segnalazione guasti o pratiche commerciali a partire dal 1° gennaio 2027, i cittadini potranno fare riferimento ai canali ufficiali di Acqua Novara Vco. Le due società stanno lavorando in stretta sinergia per ridurre al minimo il disagio per l'utenza e assicurare il corretto trasferimento di tutti i dati anagrafici e di consumo nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.