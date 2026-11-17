L'Ossola si è raccontata a Milano attraverso i suoi prodotti tipici, la cultura della montagna e il patrimonio storico e naturalistico. Domenica 15 novembre, nella sede del Cai Milano, si è svolto il convegno “La Val d'Ossola incontra Milano”, organizzato dalla sezione milanese del Club Alpino Italiano in collaborazione con l'associazione culturale e il giornale Il Rosa.

La giornata, introdotta da Francesco Colamartino, consigliere e responsabile della Commissione culturale del Cai Milano, ha riunito rappresentanti di associazioni, produttori e realtà impegnate nella valorizzazione del territorio ossolano.

La prima tavola rotonda, moderata da Maurizio Marzagalli, presidente dell'associazione culturale Il Rosa, è stata dedicata al patrimonio agroalimentare e alle prospettive di sviluppo locale. Sono intervenuti Mirella Gentili di Slow Food Ossola, Delia Giudici dell'associazione Meraviglie sul Brenno, Ornella Barre dell'Istituto omnicomprensivo Innocenzo IX, Giacomo Prina dell'Apavo, Marco Martini dell'Apao e Massimo Bernardini dell'Associazione produttori Bettelmatt.

Dal confronto è emersa l'importanza della collaborazione tra scuola, associazioni, produttori e realtà culturali per promuovere le risorse del territorio.

Al termine della mattinata si è svolta una degustazione delle eccellenze ossolane e di alcuni prodotti della vicina Svizzera. Tra i protagonisti il Prünent, presentato attraverso quattro cantine del territorio, l'Ossolano Dop della Latteria Sociale Antigoriana, il Bettelmatt e le produzioni dell'Istituto Agrario Fobelli di Crodo.

Slow Food Ossola ha inoltre proposto diverse specialità locali, tra cui i Runditt di Malesco, il pane nero di Coimo, il prosciutto crudo di Vigezzo, il Sümmer di Formazza Agricola e la mortadella di fegato. La degustazione ha permesso di conoscere anche formaggi, miele, vini e altre produzioni della Val di Blenio.

Nel pomeriggio l'attenzione si è spostata sulla montagna e sulle possibilità di valorizzarla attraverso un turismo attento e consapevole. Alla seconda tavola rotonda, moderata da Giulio Frangioni del giornale Il Rosa, hanno partecipato Elisabetta Valentini della Pro Loco Valle Bognanco, Sauro Zani della Seo-Cai Domodossola, Mauro Martinengo dell'Alpinismo Giovanile Lpv e Massimiliano Cereda del Cai Milano.

Al centro degli interventi il valore educativo dell'esperienza in montagna, la frequentazione responsabile dei sentieri, il turismo lento e il recupero degli itinerari storici.

La giornata è proseguita con un dialogo tra Andrea Delvescovo, direttore responsabile del giornale Il Rosa, e i registi Andrea Buonopane e Davide Casarotti, prima della proiezione del trailer “Radici in quota” e del filmato “Resilienza”.

Spazio anche ai legami storici tra Milano e l'Ossola, approfonditi da Alfredo Costa del Cai Milano: dal marmo di Candoglia utilizzato per il Duomo all'energia idroelettrica che contribuì allo sviluppo della metropoli nel Novecento, fino ai rapporti con la Repubblica partigiana dell'Ossola e alla tradizione alpinistica legata al Monte Rosa.