Grave incidente ad Anzola d'Ossola, dove un uomo di 62 anni è rimasto ferito mentre era impegnato nel taglio di alcuni alberi all'interno della propria proprietà. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe riportato gravi lesioni a una gamba durante le operazioni di taglio. Le condizioni del 62enne hanno reso necessario il trasferimento urgente in ospedale. L'uomo è stato soccorso e trasportato in elicottero, in codice rosso, al Cto di Torino, struttura specializzata nel trattamento dei traumi. Si teme la possibile amputazione di una gamba, ma al momento non sono disponibili conferme sulle conseguenze definitive delle ferite riportate. Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.