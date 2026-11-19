Le Canarie, a un tavolo da te. Il prossimo posto è il tuo.

Musica da vicino, sapori da scoprire e storie che attraversano le isole. La terza giornata alla Trinità dà un volto all’incontro. E il 19 novembre apre un nuovo capitolo.

Un cappello appoggiato sulla fronte, le dita sulle corde, una voce a cui se ne affiancano altre. Intorno, bicchieri e persone raccolte allo stesso tavolo. Le immagini del 18 novembre alla Trinità di Ghiffa raccontano un momento semplice e prezioso: la musica entra nella convivialità, a pochi passi da chi ascolta.

È qui che l’idea di Antonio Manuel Casanova prende forma. La Settimana Canaria porta al Sacro Monte persone, prodotti e racconti dell’arcipelago, creando occasioni per avvicinarsi a una cultura attraverso l’incontro. Il risultato più riconoscibile, in questi scatti, è la naturalezza dello stare insieme.

Chi ieri non c’era può ancora scegliere il proprio momento. La settimana prosegue fino al 22 novembre. Oggi il filo passa dal Teide ai vini di Lanzarote e del Roero, fino al timple di Domingo “El Colorao”: nuove ragioni per salire a Ghiffa e lasciarsi sorprendere.

Le corde vibrano. Le distanze si accorciano.

Il carattere di una giornata si riconosce anche dai momenti che nascono intorno a un tavolo.

Intorno al tavolo, strumenti e voci si rispondono nella sala del ristorante. I musicisti sono vicini, la musica accompagna il piacere di condividere lo stesso spazio. Il momento prende ritmo tra le corde e le voci, in un’atmosfera raccolta e conviviale.

La proposta di Casanova trova forza in questo intreccio: cucina, cultura e musica diventano motivi per fermarsi, fare una domanda, conoscere un volto. Una fotografia conserva il momento. Essere lì permette di entrarci.

Prima delle ricette, le persone.

Le donne di La Gomera, la memoria familiare e una cucina che tiene insieme passato e presente.

Il cartellone “Omaggio alla donna canaria” porta al centro Efigenia Borges, le donne di La Gomera e le figure della famiglia di Antonio. La zia, la nonna materna e la mamma, ritratte nella fotografia storica insieme a due vicine, danno un volto concreto alla parola radici.

Il menù del 18 novembre proponeva un percorso tra almogrote, polpette con piselli e patate, salpicón di baccalà e quesillo. La sera era dedicata alla carne, con pata canaria, carne de fiesta e coniglio in salmorejo. Preparazioni annunciate che raccontano la varietà della cucina isolana e invitano a scoprirne ingredienti e tradizioni.

A questa identità si affianca l’attestato dell’Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea, che nomina La Trinità “Ristorante Messaggero della Dieta Mediterranea”. Un riconoscimento da leggere nel suo significato preciso: valorizzare una cultura della tavola, della convivialità e dell’attenzione alimentare.

Il prossimo appuntamento “La cucina che cura”, annunciato per sabato alle 10:00, proseguirà il dialogo tra cucina canaria e mediterranea. Un ulteriore invito a tornare, seguendo i diversi temi della settimana.

Volcanic Xperience. Le isole si raccontano a tavola.

Dietro un sapore c’è un territorio. Dietro il marchio, il lavoro di GMR Canarias per far conoscere e valorizzare le produzioni dell’arcipelago.

GMR Canarias

Gestión del Medio Rural de Canarias è l’impresa pubblica del Governo delle Canarie che gestisce Volcanic Xperience. Promuove e commercializza le produzioni locali, aiutando anche i piccoli produttori a raggiungere nuovi mercati.

Un marchio, molte storie da assaggiare

Formaggi, gofio, mojos e vini: Volcanic Xperience riunisce il racconto delle eccellenze agroalimentari canarie e lo collega all’esperienza del territorio. Attraverso il progetto “Crecer Juntos”, GMR Canarias avvicina mondo agricolo, gastronomia e turismo, dando maggiore visibilità al lavoro delle isole.

Alla Trinità, la scelta di Casanova di far conoscere questi prodotti offre al pubblico un percorso concreto dentro quel patrimonio. Il formaggio invita a scoprire l’isola da cui arriva; un vino apre il racconto del paesaggio vulcanico. La curiosità comincia dal gusto e prosegue verso le persone che lo rendono possibile.

Gofio Gomero: il lavoro di Rayco

Tra i nomi da conoscere c’è Rayco Herrera Chávez, di Gofio Gomero. Il Governo delle Canarie documenta il titolo di “Mejor Gofio de Canarias 2021” per la sua preparazione di grano e mais: un riferimento alla qualità di un alimento identitario dell’arcipelago.

Conoscere il prodotto significa dare valore a chi lo realizza. A Ghiffa, la curiosità per un sapore può diventare l’inizio di una nuova scoperta.

Fonti: Governo delle Canarie, BOC n. 94 del 18/05/2026, annuncio 1625; volcanicxperience.com; Concurso Oficial de Gofio Agrocanarias 2021.

GMR Canarias gestisce e promuove il marchio; i singoli prodotti sono realizzati dai rispettivi produttori.

Due isole. Due caratteri da scoprire.

Fuerteventura ed El Hierro nella selezione di Antonio Casanova: il pimentón incontra l’affumicato.

Maxorata · Fuerteventura

L’etichetta identifica un Queso Majorero di capra semistagionato, rivestito al pimentón, prodotto a Fuerteventura. Il marchio della denominazione di origine accompagna una proposta che porta al centro della tavola l’identità casearia dell’isola.

Sulla confezione compare il distintivo World Cheese Awards 2018-19 · Super Gold. Un riferimento alla qualità premiata da raccontare con la sua annata, accanto alla curiosità per il prodotto oggi selezionato da Casanova.

Herreño · El Hierro

Il Tierno Ahumado Herreño offre un diverso punto di partenza: l’etichetta indica un formaggio tenero affumicato, con latte di capra, vacca e pecora. Una composizione che distingue questa proposta da quella majorera.

La confezione riporta una Medalla de Oro del Concurso Oficial Agrocanarias 2015. Due etichette, due storie produttive: per chi ama scoprire un territorio attraverso la tavola, un motivo in più per chiedere ad Antonio di conoscere la selezione disponibile.

World Cheese Awards 2026 | Fonte segnalata da Antonio Casanova

Il Governo delle Canarie riporta 76 premi: 5 Super Gold, 13 ori, 25 argenti e 33 bronzi. Tra i premiati: oro al Maxorata semicurado con pimentón e argento al tenero affumicato herreño di SCL Ganaderos de El Hierro. Un aggiornamento che collega la selezione di Casanova al riconoscimento internazionale delle produzioni delle isole.