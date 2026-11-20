Prosegue a Domodossola la rassegna "I Concerti d'autunno 2026", promossa dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. Il secondo appuntamento è in programma domenica 22 novembre alle 18, nel Refettorio Grande della casa religiosa dei Padri Rosminiani al Sacro Monte Calvario, con un concerto interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart.

Protagonisti della serata saranno Marco Rainelli al flauto, Matilde Cerutti al violino, Christian Serazzi alla viola e Andrea Pecelli al violoncello, che proporranno i quattro quartetti per flauto e archi del compositore austriaco: il Quartetto in re maggiore KV 285, quello in sol maggiore KV 285a, il Quartetto in do maggiore KV 285b e quello in la maggiore KV 298.

Le quattro composizioni rappresentano alcune delle pagine più significative del repertorio cameristico classico per questa formazione. I primi tre quartetti risalgono al periodo trascorso da Mozart a Mannheim, tra la fine del 1777 e l'inizio del 1778, e furono commissionati dal medico e flautista olandese Ferdinand Dejean. Nonostante il compositore avesse confidato al padre Leopold di non amare particolarmente il flauto traverso, queste opere si distinguono per la raffinatezza della scrittura e per il dialogo tra lo strumento a fiato e il trio d'archi.

Particolarmente celebre è il Quartetto in re maggiore KV 285, completato il 25 dicembre 1777, che comprende un brillante Allegro, un Adagio in si minore accompagnato dal pizzicato degli archi e un Rondò dal carattere gioioso. Il programma comprenderà anche il Quartetto in la maggiore KV 298, composto alcuni anni più tardi a Vienna e caratterizzato da uno stile giocoso e ironico.

La rassegna è realizzata grazie al contributo dell'Istituto della Carità dei Padri Rosminiani, della Fondazione Comunitaria del Vco e della Fondazione Crt, con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, della Città di Domodossola, della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti. Collaborano inoltre le parrocchie di Domodossola e Calice e la Pro Loco di Domodossola.