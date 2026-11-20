Anche Domodossola ha avuto una propria rappresentante al primo incontro della Community Donne nel Franchising, la nuova iniziativa promossa da Assofranchising per valorizzare il ruolo dell'imprenditoria femminile e favorire la nascita di nuove relazioni professionali.

A partecipare all'appuntamento, che si è svolto il 5 novembre nella sede di MAG a Milano, è stata Manuela Ivaldi, affiliata di Mercatino Domodossola, intervenuta in rappresentanza della rete Mercatino.

L'iniziativa ha riunito imprenditrici, manager, franchisor e franchisee provenienti da differenti realtà imprenditoriali, offrendo un'occasione per condividere esperienze, confrontarsi sulle sfide del settore e approfondire il contributo delle donne allo sviluppo delle attività in franchising.

Ad aprire i lavori è stata Giulia Favero, segretario del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Milano, che ha affrontato il tema della leadership femminile, evidenziando il valore delle competenze e delle esperienze maturate dalle donne nel mondo del lavoro.

A coordinare il confronto Monica Passini, componente del consiglio direttivo di Assofranchising e responsabile della nuova Community, che ha messo a disposizione delle partecipanti la propria esperienza sia come franchisor sia come franchisee.

Tra gli interventi anche quello di Riccarda Zezza, Chief Science Officer di Lifeed e autrice del libro “Il potere della transilienza”. Al centro della sua riflessione la capacità di trasferire conoscenze, risorse e competenze tra i diversi ambiti della vita, trasformando le esperienze personali in opportunità di crescita professionale. Un tema approfondito anche attraverso un'attività pratica che ha coinvolto le presenti.

La partecipazione di Manuela Ivaldi ha portato anche l'esperienza imprenditoriale di Domodossola all'interno di un confronto nazionale, contribuendo a rafforzare i legami tra le diverse realtà che operano nel settore.

La rete Mercatino ha espresso soddisfazione per la presenza della propria affiliata, sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire lo scambio di idee e la costruzione di nuove collaborazioni.

Il primo appuntamento milanese rappresenta l'avvio di un percorso con cui Assofranchising intende creare una comunità stabile di professioniste e imprenditrici, nella convinzione che la condivisione delle esperienze possa diventare uno strumento concreto di crescita, sia individuale sia per l'intero settore del franchising.