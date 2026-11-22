Dalle curve delle Centovalli alla strada della Cannobina, dai panorami del Mottarone fino alla cascata del Toce, il Verbano Cusio Ossola offre alcuni degli itinerari più suggestivi per chi viaggia in moto. Un patrimonio paesaggistico che richiama appassionati non soltanto dall'Italia, ma anche dalla Svizzera, dalla Germania e da altri Paesi europei, e che può diventare una risorsa sempre più importante per il turismo del territorio.

È in questa prospettiva che si inserisce la partecipazione del Piemonte a Eicma 2026, l'Esposizione internazionale delle due ruote che si è svolta a Milano dal 3 all'8 novembre. Per la prima volta Piemonte e Liguria hanno condiviso uno spazio espositivo, presentando un'offerta integrata di itinerari per motociclisti e cicloturisti, con l'obiettivo di collegare le Alpi al Mediterraneo e promuovere viaggi capaci di attraversare paesaggi, borghi e territori diversi. Il progetto, che sarà ufficializzato dalla Regione Piemonte, comprende 19 itinerari, di cui 14 sviluppati nell'ambito di "Piemonte in moto", tra i quali un percorso dedicato al Lago Maggiore e al Lago d'Orta.

Il Distretto turistico dei Laghi, Monti e Valli ha avuto un ruolo nella scelta della manifestazione tra gli appuntamenti da proporre alla Regione per promuovere il settore. Il prossimo passaggio sarà il Motor Bike Expo di Verona, in programma dal 22 al 24 gennaio 2027, manifestazione particolarmente orientata al mondo dei motociclisti e del mototurismo.

"Abbiamo indicato noi alla Regione questa fiera tra gli appuntamenti a cui partecipare, proprio perché stiamo lavorando sul mototurismo -spiega Antonio Longo Dorni, presidente del Distretto turistico dei Laghi, Monti e Valli - Ci fa piacere che la Regione abbia accolto la proposta e abbia fatto propria questa iniziativa, prevedendo una presenza insieme ad altri enti turistici".

L'obiettivo è fare in modo che gli itinerari non restino soltanto percorsi conosciuti dagli appassionati locali, ma diventino proposte strutturate, facilmente consultabili anche da chi organizza un viaggio dall'estero. "Il principio è individuare degli itinerari dedicati al mototurismo e caricarli sui portali internazionali utilizzati dai motociclisti quando cercano percorsi e guide per i loro viaggi - spiega il presidente - È un'impostazione che stiamo seguendo anche per gli altri itinerari outdoor, a piedi o in bicicletta".

Per il VCO le potenzialità sono evidenti. La varietà del paesaggio permette di passare in pochi chilometri dalle strade affacciate sul Lago Maggiore ai percorsi montani, attraversando vallate, borghi e punti panoramici. Le Centovalli e la Cannobina, il Mottarone e la salita verso la cascata del Toce sono alcuni degli esempi di un'offerta che può attrarre sia chi sceglie una gita in giornata sia chi programma un fine settimana o un viaggio più lungo.

Il mototurismo, infatti, non riguarda soltanto il piacere della guida. Ogni spostamento può tradursi in una sosta al ristorante, in un pernottamento, in una visita o nell'acquisto di prodotti locali. Una ricaduta che interessa anche le attività situate fuori dai principali centri turistici e che potrebbe contribuire a distribuire i flussi su un territorio più ampio.

"Chi viaggia in moto genera economia. Non soltanto quando organizza una vacanza o un fine settimana, ma anche quando si sposta per una giornata: c'è sempre una ricaduta sul territorio - osserva Longo Dorni - Il problema è che oggi non riusciamo ancora ad avere dati chiari su queste ricadute".

La misurazione dell'impatto economico sarà uno dei temi su cui lavorare nel prossimo anno. "Per il 2027 ho messo in campo un progetto proprio per individuare sistemi che consentano di monitorare anche la spesa turistica - aggiunge Longo Dorni - Esistono strumenti che finora non sono stati attivati e vedremo di utilizzarli, così da capire meglio quanto valore viene generato dalle diverse forme di turismo".

La promozione degli itinerari rappresenta quindi un primo passo, al quale dovrà affiancarsi la capacità di costruire un'offerta completa: informazioni accessibili, percorsi organizzati, servizi per chi viaggia e collaborazioni con le strutture ricettive e gli operatori turistici. Un lavoro che può favorire anche una maggiore presenza nei periodi di minore affluenza.

La prospettiva, per il Distretto, è quella di valorizzare il territorio nel suo insieme, superando una promozione concentrata esclusivamente sulle località più note e sui mesi estivi. Il mototurismo può contribuire a far scoprire anche le valli e le aree montane, integrandosi con le altre proposte outdoor e con le iniziative dedicate al prolungamento della stagione.

La partecipazione alle fiere internazionali e la presenza degli itinerari sulle piattaforme specializzate puntano proprio a questo: trasformare le strade panoramiche del VCO da semplice occasione di passaggio in una ragione per fermarsi, conoscere il territorio e tornarci.