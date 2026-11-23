Nuove risorse per sostenere i territori montani del Piemonte, con possibili opportunità anche per le Unioni montane del Verbano Cusio Ossola. La terza Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Claudio Sacchetto, ha espresso parere favorevole a maggioranza sul Programma annuale di attuazione per la montagna 2026, che prevede uno stanziamento complessivo di 2.139.554 euro.

Le risorse, provenienti dal Fondo regionale per la montagna, sono destinate a finanziare progetti presentati dalle Unioni montane, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento, sostenere i servizi essenziali e migliorare infrastrutture e collegamenti. Il programma, illustrato dall'assessore regionale Marco Gallo, è stato definito attraverso un confronto con le Unioni montane e la Città metropolitana di Torino. Tra le priorità individuate figurano anche la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, il sostegno alle attività economiche, la promozione del turismo e dei prodotti tipici, la tutela della biodiversità e la prevenzione dei rischi naturali.

Si tratta di interventi che interessano da vicino anche le comunità delle valli ossolane e del Verbano Cusio Ossola, dove il mantenimento dei servizi e dei collegamenti rappresenta una delle principali sfide per la permanenza della popolazione nei piccoli centri. Accanto al programma di finanziamento, la commissione ha dato il via libera a maggioranza anche alla proposta di legge dedicata alla disciplina e alla valorizzazione dei 14 Gruppi di azione locale, i Gal, presenti in Piemonte.

L'obiettivo è rafforzare il ruolo di questi partenariati, che riuniscono enti pubblici, imprese e associazioni e operano per lo sviluppo delle aree rurali e montane. La proposta punta a riconoscere in maniera più strutturata il loro contributo alle politiche regionali di valorizzazione delle risorse locali e di contrasto allo spopolamento. Il testo dovrà ora passare all'esame della Commissione Bilancio prima di arrivare in Consiglio regionale.

Durante il confronto sono emerse anche osservazioni sulle risorse destinate alla montagna. La consigliera Sarah Disabato ha chiesto chiarimenti sui rilievi del Consiglio delle autonomie locali, in particolare rispetto alla riduzione delle risorse del Fondo per la montagna. Sul provvedimento sono intervenuti anche altri consiglieri regionali, mentre l'assessore Gallo ha annunciato l'imminente avvio dell'iter per la riforma delle Unioni dei Comuni. I due provvedimenti si inseriscono nel percorso della Regione per rafforzare il sostegno alle comunità montane e rurali, attraverso risorse economiche e strumenti di collaborazione tra istituzioni e realtà locali.