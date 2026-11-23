La montagna italiana non è più soltanto un territorio dal quale si parte alla ricerca di lavoro e opportunità. Sempre più persone scelgono di trasferirsi nei piccoli comuni delle Alpi e degli Appennini, contribuendo a modificare un quadro demografico per lungo tempo caratterizzato soprattutto dall'abbandono e dallo spopolamento.

A evidenziarlo è il Rapporto Montagne Italia 2026, realizzato da Uncem e Fondazione Montagne Italia e presentato il 19 novembre a Zocca, in provincia di Modena. Il documento fotografa una realtà in trasformazione, nella quale accanto alle difficoltà storiche emergono nuovi segnali di attrattività. Tra il 2019 e il 2025 i territori montani analizzati hanno registrato un saldo migratorio positivo di 174.274 persone. In sostanza, nell'arco di sette anni, chi ha scelto di trasferirsi in montagna ha superato di oltre 174mila unità chi ha deciso di lasciarla.

Un risultato che non significa, tuttavia, un aumento equivalente della popolazione complessiva. Il numero dei decessi continua infatti a superare quello delle nascite, contribuendo alla diminuzione degli abitanti in numerose realtà. La tendenza positiva dei trasferimenti si è rafforzata negli ultimi anni. Nel 2024 il saldo migratorio è stato di 34.271 persone, mentre nel 2025 ha raggiunto quota 38.540. Complessivamente, negli ultimi due anni, gli ingressi hanno superato le partenze di oltre 72mila unità.

Il fenomeno interessa in particolare il Nord Italia, dove le aree montane mostrano una crescente capacità di attrarre nuovi residenti. Nel Nord Ovest il saldo migratorio positivo ha sfiorato le 85mila persone nel periodo considerato, mentre nel Nord Est ha superato le 67mila. Si tratta di dinamiche che riguardano anche il futuro delle vallate alpine piemontesi e del Verbano Cusio Ossola, territori nei quali il mantenimento della popolazione residente rappresenta una delle principali sfide per le amministrazioni locali.

Il rapporto non fornisce, nei dati generali presentati, un bilancio specifico per il Vco, ma offre elementi utili per comprendere le trasformazioni che interessano le comunità montane, comprese quelle ossolane. Nonostante i nuovi arrivi, lo spopolamento rimane infatti un problema concreto. Tra il 2022 e il 2025 i comuni totalmente montani hanno perso complessivamente quasi 60mila residenti. Il 43,1% ha registrato una diminuzione della popolazione, mentre il 42,7% è rimasto sostanzialmente stabile e il 14,2% ha evidenziato una crescita significativa.

A pesare è soprattutto l'invecchiamento. Gli ultrasessantaquattrenni rappresentano il 26,7% degli abitanti delle aree montane e nel 2025 ben 309 comuni non hanno registrato alcuna nascita. Un altro elemento determinante riguarda la disponibilità dei servizi. Secondo il rapporto, l'11% dei residenti nei territori montani impiega più di un'ora per raggiungere un ospedale, mentre il 18,1% deve affrontare un viaggio superiore ai sessanta minuti per arrivare a una stazione ferroviaria. Il 55% dei comuni montani è inoltre privo di servizi bancari.

Difficoltà che rendono evidente come la capacità di attrarre nuovi abitanti debba essere accompagnata da investimenti nella sanità, nei trasporti, nella scuola, nelle infrastrutture e nelle opportunità lavorative. Un ruolo importante continua a essere svolto dal turismo. Nel 2024 i comuni montani italiani hanno registrato oltre 113 milioni di presenze, confermando il peso economico di un settore che rappresenta una risorsa fondamentale anche per le vallate del nostro territorio.

La sfida, secondo Uncem, consiste però nel trasformare questa ricchezza in occasioni di lavoro stabili e servizi disponibili durante tutto l'anno, evitando che lo sviluppo turistico rimanga scollegato dalle esigenze di chi vive quotidianamente in montagna. “I numeri ci chiedono di cambiare sguardo sulla montagna italiana. Non possiamo continuare a raccontare soltanto chi parte, ignorando chi arriva. Il saldo migratorio positivo è una notizia nazionale, ma soprattutto è una responsabilità per le istituzioni: trasformare questa capacità di attrazione in servizi, lavoro, abitazioni e nuove opportunità. La montagna non chiede di essere assistita. Chiede di essere riconosciuta come parte fondamentale dello sviluppo del Paese, insieme alle città”, afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

Il messaggio che emerge dal rapporto è dunque chiaro: la montagna continua a confrontarsi con problemi strutturali, ma non può più essere descritta esclusivamente come un territorio destinato a perdere abitanti. I nuovi trasferimenti dimostrano che esiste una domanda di vita nei piccoli centri e nelle vallate. La vera sfida sarà creare le condizioni affinché questa scelta possa diventare duratura.