C’è la firma del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli sul decreto per la ripartizione delle risorse previste nel Fosmit, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane delle annualità 2025 e 2026. Il provvedimento è stato registrato dalla Corte dei Conti nei giorni scorsi e prevede la ripartizione di oltre 150 milioni di euro da destinare a interventi in favore dei territori montani.

Da parte sua, Calderoli esprime soddisfazione per lo stanziamento e rilancia sul lavoro svolto dall’Esecutivo in favore delle terre alte: “Prosegue l’impegno del Governo e naturalmente mio personale per sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della montagna. Grazie a ben 156 milioni del Fosmit si potranno finanziare diverse opere a beneficio dei territori e le regioni potranno intervenire dove riterranno più opportuno, in virtù dell’accordo sancito in Conferenza Unificata nel mese di febbraio con regioni, province e comuni. A queste risorse vanno poi sommati anche gli investimenti previsti dalla Legge 131/2025 sugli incentivi a beneficio di docenti, personale sanitario, imprese e famiglie che scelgono di stabilirsi in territori montani. Un grande pacchetto di misure per sostenere e valorizzare la montagna, portando avanti un lavoro che ho iniziato fin dal primo giorno del mio mandato al governo e che voglio portare avanti fino alla sua scadenza. La montagna non può essere considerata solo durante la settimana bianca o per il fresco nei giorni d’estate ma è fatta di persone e attività che vivono e mantengono vivi quei territori tutto l’anno, garantire i servizi essenziali nella vita quotidiana è la mia missione e continuerò a lavorare esattamente in questa direzione” conclude Calderoli.