"Fa quasi sorridere che l'assessore Riboldi rivendichi il suo legame con Omegna e il lago d'Orta scoprendo l'urgenza di garantire un seggio al Verbano Cusio Ossola, dimenticando che quando abbiamo portato in aula questa esatta proposta è stata proprio la sua maggioranza ad affossarla", dichiara la consigliera regionale Vittoria Nallo (Italia Viva, Stati Uniti d'Europa).

"Già nel novembre 2024 avevo depositato un ordine del giorno, raccogliendo la richiesta del consiglio provinciale del Vco e dei sindaci, per correggere una legge elettorale che penalizza un territorio montano e di confine lasciandolo senza alcun consigliere eletto. Eppure, l'11 marzo 2025 quel testo è stato bocciato proprio dai voti contrari della maggioranza, mentre nel centrodestra si teorizzava persino di accorpare il collegio con Novara. Se Riboldi vuole davvero dimostrare attaccamento alla sua provincia natale, invece di intestarsi battaglie che i suoi alleati hanno già bocciato, inizi a fare l'assessore alla Ssnità garantendo subito l'accesso alle cure ai cittadini del Vco. Anche nel dibattito di questa mattina in aula - prosegue Nallo - di fronte ai quasi 900 milioni di disavanzo delle aziende sanitarie, ai rilievi di Mef e Corte dei conti e a una manovra nazionale che sottrae risorse al potenziamento del sistema pubblico, l'assessore ha provato ancora una volta a rivendicare come scelte solitarie e visionarie passaggi che in realtà sono il frutto di un lungo lavoro della minoranza, a partire dall'individuazione dell'ospedale unico del Vco dopo anni di immobilismo e dopo la precedente scelta fallimentare dei due ospedali. Lo stesso Riboldi ammette che si aspetta ancora il via libera del Ministero per la progettazione e che i 200 milioni stanziati non basteranno nemmeno per arredi e attrezzature. Servono subito tutte le coperture per l'ospedale unico, tempi certi dal Ministero e una sanità territoriale che funzioni per chi nel Vco vive tutto l'anno e non solo in vacanza come Riboldi".