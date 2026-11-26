Si apre in ritardo di oltre un'ora, e con bagarre, il Consiglio Regionale dedicato all'informativa sui conti della sanità del Piemonte. La motivazione? Ad intervenire in aula l'assessore regionale Federico Riboldi, che però a partire dalle 9 di questa mattina ha preso parte al sopralluogo del nuovo presidio ospedaliero Valle Belbo, in strada Canelli 70 a Nizza Monferrato nell'Astigiano.

Minoranza all'attacco

E così la seduta ha preso il via poco dopo le 11.30, mentre da convocazione era prevista alle 10.30. "Per colpa della maggioranza.- ha attaccato la capogruppo del M5S Sarah Disabato - che non arriva in orario, il 100% delle sedute inizia in ritardo". "Non siamo noi - ha aggiunto la presidente del PD Gianna Pentenero - quelli chiamati a tenere il numero legale". "È dovere della giunta - ha proseguito Vittoria Nallo (SUE) - rendere conto di quello che fa per la sanità piemontese".

Riboldi: "Aumentata di 2 miliardi spesa corrente"

Ad intervenire poi l'assessore Riboldi: "La sanità negli ultimi anni ha cambiato modello: le case della comunità, gli ospedali della comunità, le nuove strutture ospedaliere , il cambiamento di rotta nelle politiche del personale sono alcuni elementi che portano a vedere con occhi diversi il modello sanitario che il Piemonte vuole esprimere. Un modello sanitario che storicamente è stato proteso verso il pubblico, che ha continuato in questa direzione negli ultimi anni. Noi siamo una regione, come voi sapete, che ha l'8% di erogazione privata sul totale del bilancio: una netta differenza rispetto all'Emilia-Romagna o la Lombardia".

L'assessore alla Sanità si è poi fatto forte dei numeri: "Nel 2016 la spesa sanitaria corrente del Piemonte era pari a circa 8.2 miliardi di euro: nel '19 era salita a 8,5 miliardi, mentre nel '25 ha raggiunto 10 miliardi e 305 milioni di euro. In dieci anni la spesa è salita quindi di circa 2 miliardi, con un incremento complessivo di circa il 25%". Riboldi ha poi attaccato frontalmente la precedente giunta di centrosinistra: "La sanità non si fa tagliando posti letto e personale, come avvenuto nel quinquennio di Chiamparino".

I numeri

Andando a guardare nel dettaglio i numeri di medici, infermieri ed Oss, dal 2014 al 2019 (giunta Chiamparino) il personale era di 54.543 unità, salite a 59.177 sotto Cirio (2019-2026), con un incremento di 4.634 dipendenti. E tra nuove assunzioni e rinnovi contrattuali, l'incremento dal '19 al '25 è stato di 616.3 milioni di euro. In sei anni è stato investito il 21.5% in più per il personale sanitario. "Dopo 5 anni di Chiamparino - ha proseguito l'esponente di Fratelli d'Italia - i dipendenti erano 400 in meno e i posti letto erano scesi da 17.992 a 16.429: esiste un governo Regionale che contrae la spesa e uno che l'aumenta. Noi rivendichiamo con forza essere la parte di governo che investe".

"Messo al centro sanità pubblica"

Riboldi ha poi rispedito alla minoranza l'accusa di commissariamento della sanità piemontese, concludendo: "Se avessimo fatto come i governi precedenti non avremmo personale nelle Case di Comunità, per coprire il turn over e nuovi infermieri. Immaginate se la destra avesse terminato il mandato con 500 dipendenti in meno: non si può non riconoscere che le giunta Cirio ha messo al centro sanità pubblica, facendo esattamente il contrario di Chiamparino".