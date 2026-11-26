Le montagne piemontesi continuano ad attirare nuovi residenti, ma garantire servizi e opportunità a chi sceglie di vivere nelle valli resta una delle sfide principali. Una questione che riguarda da vicino anche l'Ossola, dove la presenza di piccoli comuni e la distanza dai principali centri di servizio rendono particolarmente importante il futuro delle comunità montane.

A fotografare la situazione è il Rapporto Montagne Italia 2026, realizzato da Uncem con Fondazione Montagne Italia, attraverso analisi di Eures su dati Istat. Tra il 2019 e il 2025 i 473 comuni totalmente montani del Piemonte hanno registrato un saldo migratorio positivo di 24.687 persone. Nel solo 2025 i nuovi residenti netti sono stati 3.976, di cui 1.190 provenienti da altri comuni italiani e 2.786 dall'estero.

Numeri che raccontano una realtà più articolata rispetto alla tradizionale immagine della montagna come territorio destinato allo spopolamento.

"Non possiamo continuare a parlare delle nostre valli soltanto in termini di spopolamento. Il saldo migratorio positivo è una realtà, non un auspicio. Migliaia di persone scelgono i Comuni montani piemontesi per vivere", afferma Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte.

Il rapporto evidenzia però anche un altro aspetto: l'arrivo di nuovi abitanti non basta a compensare il calo delle nascite e l'invecchiamento della popolazione. Nel 2025, nei comuni montani piemontesi, sono nati 2.713 bambini e sono morte 7.942 persone, con un saldo naturale negativo di 5.229 unità. Il 28,9% dei residenti ha almeno 65 anni e il 5% ne ha almeno 85. Nonostante il saldo migratorio positivo, tra il 2021 e il 2026 la popolazione complessiva dei comuni montani piemontesi è diminuita dello 0,8%.

Uno dei temi centrali del rapporto riguarda la disponibilità dei servizi essenziali. In Piemonte, 192 comuni montani su 473, pari al 40,6%, non hanno una scuola statale. Ancora più marcata la situazione degli sportelli bancari, assenti in 355 comuni montani, il 75,1% del totale.

Anche sul fronte sanitario emergono differenze rispetto alle aree non montane. L'8% della popolazione montana piemontese impiega più di un'ora per raggiungere un ospedale, contro il 3,8% dei residenti negli altri comuni. Soltanto il 50,1% degli abitanti delle aree montane raggiunge una struttura ospedaliera in meno di trenta minuti.

La connettività digitale rappresenta un'ulteriore criticità: la copertura della fibra ottica fino alle abitazioni raggiunge il 61,9% delle famiglie montane, rispetto al 79% di quelle dei comuni non montani. Sono dati riferiti all'intero Piemonte, ma che richiamano questioni importanti anche per il futuro dei paesi ossolani: dalla possibilità di mantenere i servizi scolastici alla mobilità, fino all'accesso alle cure e alle opportunità di lavoro.

Il rapporto evidenzia inoltre che il 73,2% dei lavoratori residenti nei comuni montani piemontesi svolge la propria attività fuori dal comune in cui abita. Un dato che sottolinea il peso degli spostamenti quotidiani e l'importanza dei collegamenti tra le valli e i centri urbani.

Per Uncem, la risposta deve passare da investimenti coordinati in trasporti, scuole, sanità territoriale, abitazioni e servizi di prossimità, rafforzando anche il ruolo delle Unioni montane. "La questione demografica non si risolve chiedendo alle persone di restare. Occorre costruire condizioni perché possano scegliere di restare, arrivare e ritornare. Servono case disponibili, scuole, servizi per l'infanzia, trasporti, sanità territoriale, opportunità di lavoro", sottolinea Colombero.

Il messaggio che emerge dal rapporto è dunque duplice: la montagna continua ad attrarre persone, ma la possibilità di trasformare questi arrivi in una presenza stabile dipenderà anche dalla capacità di garantire servizi adeguati a chi vive nei territori montani.