ARIETE : Siete degli incalliti testoni che ambiscono andare in fondo alle mete prefissate sordi a suggerimenti od ammonimenti ma stavolta, grazie a tal zucconaggine, porterete a termine ogni cosa lasciata in sospeso… Siate altresì riconoscenti verso chi vi sta aiutando e apprestatevi a delle giornate convulse e piene di improvvisate. Il trigono di Giove porterà delle novelle, dei corrucci ma anche delle cose belle… Contatti con vigili, meccanici o dottori. Aggeggio da cambiare.

TORO : Riempite il bicchiere quando in tanti cospirano per svuotarlo, obliate il passato, interessatevi agli altri, fate dell’ardore, della comprensione e della disponibilità un capitale su cui investire il futuro e, miracolosamente, le cose inizieranno a migliorare … Una fesseria, un’impennata di orgoglio, un guizzo di impulsività, rischierà di compromettere un rapporto ma anche qui dipenderà da voi rimediare… Giretti tra bancarelle, negozietti e mercatini.

GEMELLI : Agitati e trafelati giriamo freneticamente sulla giostra della vita ma voi, in questo magico dicembre, fermatevi un attimo per gustare la genuinità di un sorriso, riscoprire valori spentisi sulle ali del consumismo, ascoltare il fuoco che scoppietta nel camino dell’anima e vi sentirete meglio… In ambito privato la casualità spadroneggerà e, in altri settori, un’angustia decrescerà… Possibilità di incontrare chi non vedevate da secoli… Non prendete freddo e attenti ai raffreddori!

CANCRO : Maliziose stelline vivacizzeranno le giornate rendendole curiose, traboccanti di impegni, attese, ilarità e comicità… Taluni dovranno controbattere ad illogiche insinuazioni o definire una questione coinvolgente congiunti, parenti o quattrini mentre in ambito sentimentale succederanno delle cose strane o un sospetto risulterà fondato. Sabato adatto a shopping o ritrovi ruspanti. Telefonata annunciante un evento emozionante e week end colmo di impegni.

LEONE : Si profila una settimana instabile nel corso della quale i nervetti salteranno e gli sproloqui abbonderanno facendovi passare dalla parte del torto anche quando avete ragione… Un consiglio astrale? Nell’affrontare argomenti spinosi, specie se di ordine finanziario o lavorativo, siate espliciti, aguzzate l’ingegno, non fatevi prendere per fessi, avvaletevi dei pareri di un professionista e le rogne scemeranno… Gioie da un figliolo e corsa ai regalini natalizi. Incavolature.

VERGINE : Inebriante questo ultimo quarto di Luna che, formandosi il 1° dicembre nella vostra costellazione, schiarirà le idee e le giornate rendendole spasmodiche ma ravvivate da speranze da seminare nel fertile prato del futuro compreso qualcosa di importante che sta per accadere... Se non avete ancora iniziato a comprare delle strenne affrettatevi prima di trovarvi ad ansimare… Non da escludere contatti con dottori per un controllino. Amica da contattare per un consiglio.

BILANCIA : Ognuno ha un fardello da portare e ipotizzare che l’erba del vicino sia la più verde sarebbe assurdo… Il percorso esistenziale racchiude gratificazioni e prove, conquiste e rinunce, esultanze e dispiaceri: l’essenziale è appellarsi alla speranza e non gettare la spugna dinanzi ad ostacoli serventi da sprone… Una fresca notiziola rinfrancherà lo spirito. Graziosa personcina da contattare per un favore o un parere. Guazzabugli in casa. Domenica movimentata.

SCORPIONE : Un eccesso di stress scatenerà disagio in vari settori compreso quello dei rapporti interindividuali portandovi ad essere nauseati di chi le spara grosse, si fa vivo soltanto per interesse o adula lascivamente. Nel contempo brindate all’ostacolo sormontato poiché, per un fiocco di neve squagliato, scamperete un pericolo. Festicciola simpatica e divertente. Discussioni con qualcuno che niente fa e tanto pretende. Cicalecci sul lavoro. Domenica godereccia.

SAGITTARIO : Dicembre: mese di pandori, panettoni, paeselli illuminati, abeti rivestiti e valori dimenticati… Per quanto vi concerne siete in attesa di miglioramenti non tardanti a giungere: quindi niente bronci e su col morale…Qualche cruccio lambirà il settore operativo o personale ma anche qui la spunterete! Fattibili dei combini e un congiunto da sostenere in una scelta delicata. Sulla strada occhio alle multe! Omaggio impensato per il vostro compleanno.

CAPRICORNO : Apprestatevi ad una settimana capricciosa e voluttuosa nel corso della quale converrà non dare nulla per scontato, contenere la stizza, affrontare a testa alta le persone e i problemi, programmare minuziosamente le giornate al fine di non trovarvi verso Natale spossati, stressati, con la testa pesante e fumante… Un paio di persone vi faranno incavolare ma guardate, ignorate e degli stolti non vi curate mentre una missiva vi stupirà… Sabato fermentato.

ACQUARIO : Credete in voi, lottate per degli ideali, non esacerbatevi di fronte a impedimenti sormontabili, approfondite il dialogo in famiglia, sul lavoro, con chi amate, concedetevi pause di relax e ricontattate dei carissimi amici! Sacrifici da compiere senza farlo pesare a nessuno… Dicerie da bigotte stupidelle… Disguidi in luoghi affollati. Evento da festeggiare. Una dieta stringata aiuterà stomaco e fegato a lavorare meglio preparandoli per le natalizie abbuffate.

PESCI : Alle prese con astri monelli vi scontrerete con la cafoneria altrui constatando rallentamenti in affari, responsi o chiamate. Preoccupazioni, rendiconti, inconvenienti, impediranno di esser della vostra esistenza padroni, cozzando contro oggettività ben diverse da come speravate… Ma non demoralizzatevi perché una allettante sorpresina vi attende in sordina. Il 1° dicembre, come talismano naturale, appendete un ramettino di vischio al vostro portale!

E che le stelle, insieme alle luci degli alberelli, illuminino le vostre speranze…