Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno migliorato le condizioni di innevamento sulle montagne ossolane. La prima significativa nevicata della stagione, iniziata nel pomeriggio di martedì 24 novembre, ha interessato tutti i settori alpini piemontesi, imbiancando in alcune zone anche la bassa montagna, fino a quote comprese tra i 700 e gli 800 metri.

Nel Verbano Cusio Ossola, secondo i dati validati da Arpa Piemonte alle 8 di venerdì 27 novembre, lo spessore maggiore del manto nevoso tra le stazioni monitorate è stato rilevato al Piano dei Camosci, in alta Formazza, dove a 2.453 metri di quota si raggiungono i 78 centimetri. Seguono il rifugio Zamboni di Macugnaga con 66 centimetri e l'Alpe Veglia con 50.

All'Alpe Devero si registrano 20 centimetri di neve al suolo, a Pecetto di Macugnaga 18 e all'Alpe Cheggio 15. Più contenuto l'innevamento al Mottarone, con 10 centimetri rilevati manualmente, a Bruggi in Formazza, con 5 centimetri, e a Larecchio, con 2 centimetri. Al Passo del Moro l'ultimo dato validato, risalente al 24 novembre, indicava invece 59 centimetri.

A livello regionale, i maggiori quantitativi di neve fresca sono stati registrati nei settori occidentali di confine, con precipitazioni comprese tra i 40 e i 50 centimetri, mentre nei restanti settori alpini sono caduti tra i 20 e i 40 centimetri.

Con il miglioramento dell'innevamento, Arpa Piemonte ha ripreso la pubblicazione del bollettino valanghe. Il vento ha modificato la distribuzione della neve fresca, riducendo la copertura in prossimità delle creste e favorendo la formazione di accumuli nelle conche e nei canaloni.

Il bollettino indica un grado di pericolo 3 su 5, "marcato", per le Alpi Pennine di confine e le Alpi Lepontine settentrionali, dove la neve ventata rappresenta la principale criticità.

Al di sotto dei 2 mila metri di quota, l'innevamento risulta generalmente ancora insufficiente per la pratica degli sport invernali. A chi intende frequentare la montagna è raccomandato di consultare il bollettino valanghe aggiornato prima di programmare le proprie escursioni.