L’eccellenza gastronomica ossolana torna alla ribalta della televisione nazionale. Nella puntata di domenica 29 novembre di Studio Aperto Mag, la rubrica di approfondimento del telegiornale di Italia 1, è andato in onda un servizio dedicato all'Atelier di chef Giorgio Bartolucci. A firmare il reportage, dal titolo “Nella cucina di Giorgio Bartolucci”, è Beppe Gandolfo, storico giornalista Mediaset ed editorialista dei nostri quotidiani, che in questi anni ha dedicato numerosi servizi alle eccellenze, alle tradizioni e alle bellezze del nostro territorio.

Questa volta le telecamere di Italia 1 sono entrate nella cucina dell’Atelier di Domodossola, il ristorante una Stella Michelin in cui Bartolucci ha saputo sviluppare una proposta gastronomica capace di coniugare tradizione e innovazione, valorizzando le materie prime locali e i sapori della montagna attraverso una personale interpretazione della cucina contemporanea. Non è la prima volta che Gandolfo porta il Verbano Cusio Ossola sugli schermi delle reti Mediaset. Dai giardini botanici del Lago Maggiore ai paesaggi della Valle Vigezzo, passando per il patrimonio enogastronomico locale, sono numerose le occasioni in cui il giornalista ha raccontato le peculiarità della nostra provincia al pubblico nazionale.

Il servizio dedicato a Bartolucci rappresenta un’importante vetrina non soltanto per lo chef domese, ma per tutta l’Ossola e per un territorio che può trovare nell’enogastronomia di qualità uno dei suoi più importanti strumenti di promozione turistica.

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