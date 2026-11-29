Colpo della Virtus Villadossola nella dodicesima giornata del girone A di Prima Categoria.

Gli ossolani espugnano il campo della capolista Cannobiese imponendosi per 3-1 e salgono a 10 punti. I lacuali restano al comando con 31 punti, sei in più del Romagnano, vittorioso per 3-0 sul campo del Valduggia. Il Grignasco supera per 2-0 il Sizzano, che mantiene il terzo posto con 23 punti. Sconfitta anche per la Varalpombiese, quarta a quota 21, battuta per 3-2 dalla Pro Roasio.

Convincente successo dell’Omegna, che supera per 3-0 la Castellettese e sale al quinto posto con 17 punti, gli stessi di Quaronese, Pro Roasio e Grignasco. Ricco di reti il derby tra Varzese e Gravellona San Pietro, con gli ospiti che si impongono per 5-3, portandosi a quota 12. La formazione ossolana rimane ferma a 14 punti. Battuta d’arresto per il Piedimulera, sconfitto per 2-1 sul campo della Serravallese e nono con 15 punti. Pareggio esterno, infine, per il Momo, che chiude sul 2-2 la sfida contro la Quaronese e sale a quota 13.