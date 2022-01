Scritte no vax sulla facciata delle scuole Bagnolini di Villa

'I vaccini uccidono', 'Governo nazista', 'Salvate i bambini dai vaccini'. Sono alcune delle scritte che questa mattina sono state trovate sui muri delle scuole Bagnolini di Villa. Sono stati i dipendenti della scuola appena rientrati per il primo giorno di lezioni ad accorgersi dell'atto vandalico 'no vax'. Sul posto sono stati fatti intervenire i Carabinieri per le indagini del caso che cercheranno di arrivare all'autore o agli autori dell'imbrattamento.