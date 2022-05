4 Incredibili Caratteristiche Che Si Possono Trovare in un Live Casino

Il segmento del gioco d'azzardo online con croupier dal vivo è in continua evoluzione. Ogni live casino cerca di superare gli altri e i fornitori di software fanno del loro meglio per offrire un'esperienza di alto livello. Oggi vi illustreremo cinque incredibili funzioni per giocare ai giochi dal vivo che potrete trovare su siti come https://sportaza.com/it/games/live-casino.

Giochi dal Vivo su Cellulare

Quando i giochi dal vivo sono stati introdotti per la prima volta, era difficile immaginarli su dispositivi mobili. Ci sono alcune eccezioni come l'Hi-Lo, ma in generale i giochi live hanno interfacce complicate con molte opzioni di scommessa. All'epoca, sembrava quasi impossibile inserirle tutte in uno schermo tascabile.

Tuttavia, oggi è possibile divertirsi con decine di giochi con croupier dal vivo su cellulare in quasi tutti i live casino multi-provider. Inoltre, non è necessario scaricare un'applicazione per partecipare a una sessione di live dealer, poiché quasi tutti i giochi sono disponibili in modalità instant-play.

Prestazioni Fluide

Anche se dovreste aspettarvi che i giochi funzionino bene, all'inizio le lobby dei croupier dal vivo erano piene di bug e altri problemi tecnici. E non c'è da stupirsi: i provider dovevano mantenere un flusso video di alta qualità insieme a un'interfaccia di scommesse funzionante. Fortunatamente, la maggior parte dei provider è riuscita a risolvere queste difficoltà e ora offre un servizio stabile con prestazioni fluide.

E ciò che è ancora meglio è che l'ottimizzazione è arrivata a un nuovo livello anche sui dispositivi mobili. Potrebbero esserci ancora alcuni problemi quando si utilizzano i dati cellulari, ma con una connessione stabile, ora si potrà sicuramente avere un'esperienza decente in movimento. Le prestazioni variano tra i diversi fornitori di software, soprattutto su dispositivi mobili, quindi consigliamo di testare prima i giochi.

Pratica del Gioco Libero

I primi fornitori di software per live casino sono stati severi e chiari con le modalità di pratica. Hanno insistito sul fatto che i croupier devono essere pagati, quindi non possono permettersi di permettere ai giocatori di avere un'esperienza free-to-play. Inoltre, come abbiamo già detto, all'epoca i problemi di ottimizzazione erano molto forti, quindi i fornitori non volevano un ulteriore flusso di utenti che caricasse i loro server gratuitamente.

Ora la situazione sta iniziando a cambiare. Ci sono alcuni nuovi provider che si sono assicurati di includere modalità di allenamento free-to-play nei loro giochi live, ed è sorprendente. Vi permettono di provare gratuitamente vari giochi come blackjack, andar bahar, lucky 6, roulette e altri. Vi verranno dati alcuni crediti virtuali per le vostre scommesse, dandovi la possibilità di fare pratica fino a quando non sarete pronti per un'esperienza con denaro reale.

Nella maggior parte dei giochi dal vivo, i nuovi giocatori che non conoscevano le regole perdevano le loro puntate perché non avevano una comprensione completa del gioco. C'è sempre stata la possibilità di fare pratica nei giochi RNG gratuitamente, ma non tutti i giocatori erano disposti a farlo. Ora hanno finalmente la possibilità di provare l'esperienza completa gratuitamente.

I Tornei

I tornei di slot esistono già da tempo e sembrava solo questione di tempo per i casinò introdurre competizioni esclusive dal vivo. Le regole sono simili a quelle dei tipici tornei di slot nella maggior parte dei casi: con ogni puntata in denaro reale si guadagnano punti per il torneo. Al momento stabilito, i punti verranno calcolati e i giocatori in testa verranno premiati con premi eccezionali.

Questo aggiunge sicuramente un nuovo livello di competizione all'esperienza del live casino e non richiede l'esecuzione di alcuna azione aggiuntiva. Se siete giocatori di alto livello, dovreste assolutamente provare a partecipare al prossimo torneo in programma, perché le vostre probabilità di vincita saranno discrete. È inoltre importante notare che le regole e i premi sono individuali per ogni torneo, quindi assicuratevi di controllarli prima di partecipare.