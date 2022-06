Filippo Ganna torna ad allenarsi in quota a Macugnaga

Il campione di ciclismo Filippo Ganna tornerà a Macugnaga dal 14 al 18 giugno per effettuare l’allenamento in quota alternato ad uscite sulle strade ossolane.

Sarà seguito dall’allenatore e dalla squadra tecnica in preparazione del prossimo Tour de France e del possibile futuro tentativo di record dell’ora che potrebbe essere provato da Filippo Ganna in autunno.



I rumors parlano di un tentativo di Ganna sulla pista di Grenchen (a 451 metri sopra il livello del mare), in Svizzera, proprio come quello di Ellen van Dijk, già campionessa europea in linea e campionessa del mondo a cronometro e nuova detentrice del record dell'ora (al femminile). 49,254 km la distanza percorsa in un'ora sulla pista di Grenchen.



In campo maschile, il primato è ancora 55,089 km fissato da Victor Campenaerts, il 16 aprile 2019, nonostante i diversi tentativi che si sono susseguiti negli ultimi tre anni, incluso quello di Alex Dowsett (54,555 km) dell'anno scorso.