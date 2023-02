Le previsioni meteo per il fine settimana

Una temporanea rotazione dei flussi dai quadranti occidentali favorirà schiarite anche ampie in giornata. "Da domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - la circolazione depressionaria si porta sul medio Tirreno, richiamando sulla Pianura Padana aria fredda di origine artica continentale che causerà un peggioramento generalizzato, più marcato sul settore occidentale e sudoccidentale della regione, con quota neve in calo dal pomeriggio fino ai 200 metri".

SABATO 25 FEBBRAIO 2023

Nuvolosità: al mattino cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su zone di pianura e collina e sul settore appenninico per nubi basse e foschie, prevalentemente soleggiato altrove; dal pomeriggio schiarite diffuse ad accezione di nuvolosità irregolare sulle aree più meridionali. Precipitazioni: assenti salvo debole pioviggine sul settore appenninico di confine, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Zero termico: in lieve calo fino ai 2000-2100 m. Venti: al mattino moderati occidentali in montagna e sudoccientali sull'Appennino, in attenuazione e di direzione variabile dal pomeriggio; calmi o deboli variabili altrove. Locali condizioni di foehn al mattino nelle vallate occidentali.

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso nelle ore prima dell'alba con nuvolosità in successivo aumento fino ad avere cielo prevalentemente nuvoloso al pomeriggio con addensamenti più consistenti sul settore occidentale e sudoccidentale. Precipitazioni: al mattino deboli sparse sul settore orientale e sulla fascia pedemontana occidentale, via via più diffuse e di intensità moderata dal pomeriggio a ridosso dei settori alpini occidentali e sudoccidentali. Quota neve in calo dai 500-700 m a metà giornata fino ai 200-300 m nel corso del pomeriggio. Zero termico: in forte calo fino a valori intorno ai 400-600 m a fine giornata. Venti: orientali a tutte le quote, deboli o moderati con rinforzi sostenuti sui rilievi meridionali e sulle aree collinari.