Si cercano volontari per aiutare nella gestione del gattile "Amici di Rina"

Si cercando volontari che aiutino nella gestione dei gatti ospiti del gattile di Villadossola: Rina, figura centrale dell'associazione, per problemi di salute in questo periodo non può occuparsi dei mici, così la figlia Monica e Marika lanciano un appello tramite i social per trovare volontari che le aiutino nelle pulizie e nella cura quotidiana degli animali.

"La situazione è davvero critica - spiegano - abbiamo bisogno di volontari che possano dedicare anche solo qualche ora a settimana per aiutarci con le pulizie e la distribuzione delle pappe ai nostri mici. Ogni contributo conta."

Il rifugio Amici di Rina, situato in Via Cardezza 77 a Villadossola, ospita decine di gatti che qui trovano una casa e amore. Tuttavia, senza l'aiuto di altri volontari, mantenere il rifugio pulito e gli animali nutriti diventa sempre più difficile. "Spesso ci troviamo costretti a pagare per i servizi di pulizia - aggiungono Monica e Marika - e ogni donazione, anche la più piccola, può fare la differenza. Il sostegno di chi vorrà aiutarci è fondamentale per continuare la nostra missione di cura e protezione degli animali".