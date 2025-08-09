Buttogno, grande successo per la prima edizione del trofeo "Ciao Marti" FOTO

Un grande abbraccio collettivo ha attraversato le strade e i sentieri di Buttogno martedì 5 agosto in occasione della prima edizione di “Ciao Marti”, la manifestazione podistica nata per ricordare Martino Ambrogi, figura indimenticata del mondo sportivo vigezzino. La corsa, organizzata in occasione della festa patronale di San Lorenzo, ha visto la partecipazione di 298 atleti tra minigiro e percorso lungo, un risultato che ha superato ogni aspettativa e commosso familiari, amici e organizzatori.

Il percorso, lungo 7 km con un dislivello positivo di 300 metri, prevedeva un tempo massimo di percorrenza di 2 ore. Dopo un primo passaggio nel centro storico, i corridori hanno affrontato salite e strade sterrate fino alla località Varsasca, con l’emozionante transito davanti alla baita ristrutturata con passione da Martino, luogo simbolico e caro alla sua famiglia.

Il primo trofeo “Ciao Marti" è parte del nuovo progetto turistico-sportivo “Corri in Vigezzo”, che per la prima volta unisce i Comuni della Valle in un’iniziativa condivisa di valorizzazione del territorio attraverso lo sport. La manifestazione nasce dall’idea di un gruppo di amici e parenti, che già nell’estate 2024 aveva lanciato una maglietta commemorativa con l’immagine di Martino e i colori giallo-rossi dell’Atletica Vigezzo. Grazie alla vendita del capo durante la Sgamelàa, sono stati raccolti 1.350 euro, interamente devoluti all’Airc (associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Il ricordo di Martino ha guidato ogni istante della giornata: già presidente dell’Atletica Ossolana Vigezzo, Martino Ambrogi ha dedicato la sua vita alla corsa, ai bambini, al volontariato e al bene comune. “Ciao Marti” non è solo una gara, ma un gesto collettivo d’affetto che continuerà nel tempo.

Questi i risultati delle gare. Il minigiro categoria 0-6 anni ha visto al primo posto Martin Mellerio, seguito da Diego Patritti e Ruben Caramello, mentre al femminile vittoria per Nora Bonomi, seguita da Martina Azzolini e Linda e Alice Minetti. Per la categoria 7-12 anni, trionfo al maschile per Graziano Ramoni, secondo Francesco Minetti, terzo Maurilio Galletti; per le ragazze, primo posto per Nives Bonomi, seguita da Raffaela Zanni ed Emily Martinetti.

Per quanto riguarda la classifica generale, la vittoria in campo maschile è andata a Luca Gallerini; secondo gradino del podio per Ruben Mellerio, terzo Gianluca Quolibetti. In campo femminile, trionfo per Amélie Adam; seconda Fabiana Matli, terza Francesca Sbaffi. Il traguardo volante è andato ad Alessandro Mazzetti e Amélie Adam.