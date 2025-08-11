Scoperta maxi area di spaccio nei boschi di Cuzzago: sequestrati 100 grammi di hashish a un 48enne verbanese

Nel pomeriggio di sabato, gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola hanno individuato una nuova area di spaccio organizzato di sostanze stupefacenti, attiva all’interno di una zona boschiva in località Cuzzago, nel comune di Premosello Chiovenda.

L’operazione è scattata dopo un’attività di osservazione che ha permesso di intercettare un acquirente in possesso di 100 grammi di hashish. La droga è stata immediatamente sequestrata e l’uomo, un 48enne residente nel Verbano, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione e uso non esclusivamente personale di stupefacenti.

Le indagini hanno portato alla scoperta di un’area di spaccio estesa per oltre 3 chilometri quadrati, dotata di rifugi, cunicoli e artefatti utilizzati per nascondere le attività illecite. Sul posto, gli agenti hanno trovato anche numerosi effetti personali appartenenti agli spacciatori, tra cui il fodero di un machete.

All’operazione hanno preso parte tre pattuglie e otto operatori della Polizia di Stato, impegnati nel contrasto al traffico di droga nella zona.