Togn e Cia si sono sposati dopo una splendida sfilata per le vie domesi FOTO

Un carnevale come quello che ha animato oggi il centro domese non si vedeva da tempo. Tantissima gente ha accompagnato la sfilata di gruppi e carri per le vie domesi. In piazza Mercato poi il tanto atteso matrimonio di Togn e Cia, quest'anno, come lo scorso anno, interpretati da Alessia Belardinelli e Leonardo Zanoni.

Già da domenica mattina si era capito che sarebbe stata una grande giornata di festa, visto il numero di persone giunte nel Borgo della Cultura per la tradizionale distribuzione di polenta e sciriuii. Lunedì e martedì si farà ancora festa all'oratorio di via Montegrappa.