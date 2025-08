"Teatro Caveau": sei appuntamenti tra arte e musica nel cuore di Domodossola

Sei appuntamenti, uno al mese, tra teatro, musica e arte. Il Caveau di Domocentro ospita dal 17 agosto al 18 gennaio una nuova rassegna organizzata in collaborazione con l'associazione culturale Ctf Ossola. "Teatro Caveau", sotto la direzione artistica di Nicol Quaglia, presidente dell'associazione, vuole offrire alla città l'opportunità di assistere a spettacoli di qualità: opere teatrali, performance di arte varia e serate musicali.

"Questo antico caveau custodiva e proteggeva opere d'arte – ha spiegato Eleonora Spinella, titolare dell'agenzia di assicurazioni Unipol Spinella Tamini, dove hanno sede Domocentro e Il Caveau – oggi il nostro progetto intende portare cultura e benessere. Così, dopo aver ospitato in queste settimane gli appuntamenti dell'Ossola Guitar Festival, abbiamo deciso di proseguire in questa direzione, affidando a Nicol Quaglia l'organizzazione di una rassegna artistica. Ci piace sapere che le persone qui, in quello che è un luogo intimo in cui ancora si respira la bellezza dell'arte che vi era custodita, possano stare bene e godere di spettacoli e occasioni culturali".

Varcando la grande porta spessa un metro, con la maniglia rotonda che un tempo bloccava l’accesso a oggetti preziosi, si accede alla moderna sala dove si svolgeranno gli spettacoli. I posti sono limitati ed è necessario prenotarsi al numero 333/5213857 per assistere a sei appuntamenti di qualità in un’atmosfera raccolta.

"Abbiamo allestito un cartellone di eventi con artisti sia ossolani sia provenienti da altri territori – racconta Nicol Quaglia, che ha studiato e lavorato al Piccolo Teatro di Milano e che, durante il periodo Covid, è rientrata in Ossola per poi decidere di fermarsi nuovamente –. Si tratta di spettacoli della durata di circa un’ora, tra rivisitazioni di capolavori, appuntamenti per bambini, serate musicali a sorpresa e opere tratte da storie locali vere. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con offerta libera e consapevole. I proventi saranno utilizzati per finanziare le attività dell’associazione Ctf Ossola, che ha come scopo quello di creare occasioni culturali e portare spettacoli e artisti in zona".

La rassegna si aprirà sabato 17 agosto alle 16.30 con “La valigia del mago”, spettacolo pensato per i più piccoli ma adatto a tutte le età, con Lorenzo Marte. A seguire, venerdì 20 settembre alle 20, sarà la volta di “Otello” di Carlo Decio, con la regia di Mario Gonzalez. Venerdì 25 ottobre alle 20 andrà in scena “Il silenzio, tra le braccia di un castagno”, dedicato alla storia del partigiano senza armi Luigi Fradilizio, ucciso all’Alpe Cavaiola. Protagonista sarà Nicol Quaglia, accompagnata dalla musica dal vivo e improvvisata di Lucia Puricelli.

Venerdì 29 novembre alle 20 la Compagnia TNT di Domodossola proporrà “Evviva Buzzati”, con la regia di Laura Amelotti. Giovedì 19 dicembre, sempre alle 20, andrà in scena “La notte proibizionista”, un appuntamento tra jazz e “ritratti in musica”. La rassegna si chiuderà sabato 18 gennaio alle 18 con un grande classico: “Odisseo”, ancora con Carlo Decio e la regia di Mario Gonzalez.