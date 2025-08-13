Sole e caldo: giornata da bollino rosso nel Vco

Giornata rovente oggi nel Verbano Cusio Ossola, con l’Arpa che conferma il bollino rosso e un livello 3 di disagio bioclimatico, il più alto. Le temperature percepite toccheranno i 36 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i 27, regalando un’altra “notte tropicale”. Un’ondata di calore intensa e persistente che può avere effetti negativi sulla salute, soprattutto per anziani e persone fragili.

Domani, vigilia di Ferragosto, il termometro non concederà tregua: nel Vco si attende un lieve calo, ma la canicola continuerà a farsi sentire con massime percepite sempre intorno ai 36 gradi e minime di 25. Il livello di disagio scenderà a 2, considerato moderato, ma resterà comunque ben presente.