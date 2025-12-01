Asl Vco, assistenza garantita ai pazienti rimasti senza medico di famiglia

Vista l’attuale carenza medici di assistenza primaria, il distretto sanitario - in attesa della graduatoria regionale che sta per essere pubblicata - ha richiesto a medici di famiglia degli ambiti territoriali del Verbano, del Cusio e dell’Ossola la disponibilità a garantire l’assistenza ai cittadini rimasti senza medico di riferimento. Di seguito l’elenco dei professionisti disponibili e i contatti necessari.

I pazienti residenti nell’ambito territoriale del Cusio può rivolgersi, per visite e impegnative, alla Casa della Salute di Omegna (in via Mazzini 96) telefonando ai numeri 0323 868239 oppure 0323 868249 dal lunedì al venerdì dalle 800 alle 20.00. L’ambito territoriale di operatività riguarda i comuni di Omegna, Ameno, Armeno, Cesara, Germano, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Miasino, Nonio, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Maurizio d’Opaglio e Valstrona.

È possibile anche contattare direttamente i medici di famiglia che hanno aderito:

Dottor Giovanni Ferrara al numero 340 4095050 dalle 8.15 alle 10.00;

Dottoressa Adele Sacco e dottoressa Lara Trecate contattando i numeri della Casa della Salute o l’indirizzo e-mail omegna.cdsalsvco.it.

I pazienti residenti nell’ambito territoriale del Verbano possono rivolgersi alla Casa della Salute di Verbania (in viale Sant’Anna 83) telefonando ai numeri 0323 541718 oppure 0323 541719 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00. L’ambito territoriale di operatività riguarda i comuni di Verbania, Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Ghiffa, Gignese, Intragna, Mergozzo, Miazzina, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Vignone. È possibile anche contattare direttamente i medici di famiglia che hanno aderito:

Dottor Antonello Bolamperti, prenotazione al numero 349 1769421 o all’indirizzo antonellobolamperti@libero.it;

Dottor Gaetano De Rosa, prenotazione al numero 349 6855476 o all’indirizzo derosavco@libero.it;

Dottoressa Paola Demichelis, prenotazione al numero 339 5654256 o all’indirizzo dottoressademichelis@gmail.com;

Dottor Concetto Drago, prenotazione al numero 338 4005140 solo via Sms;

Dottoressa Anna Maria Lefik, prenotazione al numero 329 4559599 o all’indirizzo studiomedico.lefik@gmail.com;

Dottor Enrico Losio, prenotazione al numero 327 9671073 sia telefonicamente che per Sms;

Dottor Fiorenzo Nencioni, prenotazione al numero 335 8335407 o all’indirizzo fiorebav@virgilio.com;

Dottoressa Maria Pangallo, prenotazione al numero 338 6534170 o all’indirizzo pangallomaria@virgilio,it;

Dottoresse Chiara Balconi, Elena Pavesi, Raffaella Zennaro prenotazione al numero 0323 086787 martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 9.00;

Dottori Nadir Gagliardi, Antonio Lillo, Stefano Cosimo Antonio Tommasi, prenotazione al numero 0323 739783 o all’indirizzo accettazione@cominitattiva.it.

I pazienti residenti nell’ambito territoriale dell’Ossola possono rivolgersi alla Casa della Salute di Crevoladossola (in via Sempione 72) telefonando al numero 0324 491590 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00. L’ambito territoriale di operatività riguarda i comuni di Crevoladossola, Masera, Montecrestese, Crodo, Baceno, Premia, Formazza, Varzo, Trasquera, Druogno, Santa Maria Maggiore, Malesco, Re, Toceno, Craveggia, Villette. È possibile anche contattare direttamente i medici di famiglia che hanno aderito:

Dottoressa Elena Achilli, prenotazione ai numeri 0324 491590 o 353 4308137 o all’indirizzo crevoladossola.cds@aslvco.it;

Dottor Francesco Bellia, prenotazione al numero 340 5221789 dal lunedì al giovedì dalle 11.00 alle 12.00 o all’indirizzo docbellia@gmail.com;

Dottoressa Roberta Chiolini, prenotazione al numero 340 5221789 o all’indirizzo robertachiolini@gmail.com;

Dottor Damiano Delbarba, prenotazione al numero 380 8641105 o all’indirizzo dottordelbarba@gmail.com;

Dottor Orazio Geraci, prenotazione ai numeri 0324 066397 (dal lunedì al mercoledì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 16.00) o 349 8065284 o agli indirizzi medicinadigruppovilladossola@gmail.com oppure geracistudiomedico@gmail.com.;

Dottor Gianfranco Manini, prenotazione al numero 349 3501145 o all’indirizzo gfmanini@libero.it;

Dottoressa Sara Pedretti, prenotazione al numero 351 5326414 o all’indirizzo studiomedicopedrettisara@gmail.com;

Dottoressa Maria Grazia Porcu, prenotazione al numero 351 5326414 o all’indirizzo mariagraziaporcu@virgilio.it.

L’Asl Vco prevede inoltre di attivare un ambulatorio sempre per pazienti senza medico di famiglia a Piedimulera e, nel frattempo, è stato raddoppiato l’ambulatorio presso la Casa della Salute di Verbania. Sottolineano dall’Asl: “Rimane valido l’incentivo a favore dei medici che si rendano disponibili ad aprire ambulatori in piccoli comuni in zone disagiate e disagiatissime per favorire la capillarità dell’assistenza primaria a favore di popolazione anziana e fragile. In attesa della pubblicazione della graduatoria regionale, che ci auguriamo possa consentire la nomina di nuovi medici di cure primarie in sostituzione dei medici andati in pensione, l’azienda sanitaria sta valutando anche altri possibili percorsi per poter garantire nel modo migliore possibile la presenza di medici sul territorio”.