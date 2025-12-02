A Piedimulera apre il nuovo ambulatorio medico comunale in via Boiti

Il Comune di Piedimulera informa la cittadinanza di un’importante novità sul fronte dei servizi sanitari territoriali. Dopo mesi di lavoro e un sopralluogo congiunto tra Amministrazione e Asl Vco, è stata confermata l’apertura del nuovo ambulatorio medico comunale in via Boiti, dedicato ai residenti di Piedimulera e della bassa Ossola che al momento non dispongono di un medico di base assegnato.

Si tratta di un passaggio fondamentale, reso necessario dal pensionamento dei dottori Giudo Noce e Ennio Tonelli durante l’estate, che aveva lasciato numerosi cittadini senza un riferimento sanitario stabile. Con l’attivazione dell’ambulatorio, l’Amministrazione compie un primo, concreto passo per ristabilire un servizio essenziale e ridurre il disagio della popolazione.

L’Asl Vco comunicherà a breve la data ufficiale di avvio delle attività, prevista indicativamente entro la fine dell’anno. Non appena saranno definiti giorni e orari di apertura, seguirà un ulteriore aggiornamento rivolto alla cittadinanza.

"Questo è un primo importante passo – sottolinea il sindaco Alessandro Lana – per garantire nuovamente un servizio fondamentale alla nostra comunità. Vi aggiorneremo appena avremo informazioni definitive".