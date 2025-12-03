Filippo Ganna accompagnerà la fiamma olimpica da Atene a Roma

Filippo Ganna sarà uno dei tedofori incaricati di portare la fiaccola dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L’atleta avrà l’onore di partecipare a una delle prime tappe del percorso, prelevando la torcia ad Atene, culla dei Giochi, e accompagnandola fino a Roma insieme alla tennista Jasmine Paolini.

La cerimonia è prevista per domani, giovedì 4 dicembre, allo Stadio Panathinaiko di Atene, dove Ganna e Paolini prenderanno parte all’ultima frazione della staffetta greca che culminerà con l’accensione del calderone olimpico da parte della pallanuotista Eleni Xenaki. Successivamente, il passaggio della torcia dal comitato olimpico ellenico a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, sancirà l’inizio del viaggio della fiamma verso l’Italia.

Per Filippo Ganna, che vanta un palmarès straordinario con tre partecipazioni olimpiche, l’esperienza si aggiunge a una carriera costellata di successi: a Rio 2016 fu sesto nell’inseguimento a squadre, a Tokyo 2020 arrivarono l’oro nel quartetto e il quinto posto nella cronometro su strada, mentre a Parigi 2024 conquistò l’argento nella cronometro individuale e il bronzo nell’inseguimento a squadre.

Dopo il rientro in Italia, la torcia attraverserà il Paese, toccando sessanta città e facendo tappa nel Novarese e nel Vco il 13 e 14 gennaio.