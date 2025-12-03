Un anno di Fondazione Canova: progetti, comunità e futuro condiviso

Dodici mesi di attività, un anno intenso di progetti, persone, visioni e risultati che raccontano il ruolo sempre più centrale della Fondazione Canova nel tessuto sociale e culturale del territorio. Il bilancio dell’anno appena concluso restituisce infatti un’immagine vivace e in continua evoluzione, dove iniziative di valore e collaborazioni trasversali si intrecciano costruendo un percorso solido e proiettato al futuro.

Il 2025 ha rappresentato per la Fondazione un ulteriore passo avanti nella propria missione: sostenere la crescita delle comunità attraverso interventi capaci di generare impatto reale. Progetti dedicati ai giovani, attività sociali, iniziative culturali, supporto agli enti del terzo settore e percorsi di formazione hanno scandito un anno ricco di energie e partecipazione. Un impegno che ha coinvolto associazioni, amministrazioni locali, scuole, famiglie, professionisti e volontari, confermando il valore della rete come chiave di ogni risultato raggiunto.

Tra i punti più significativi dell’anno spiccano la crescita dei progetti educativi e formativi rivolti alle nuove generazioni, l’ampliamento delle attività di inclusione sociale e il consolidamento delle collaborazioni istituzionali. Grande attenzione è stata riservata anche alla cultura e alla valorizzazione del territorio, con iniziative capaci di avvicinare pubblici diversi e di stimolare partecipazione attiva.

Il report di fine anno evidenzia inoltre come la Fondazione abbia saputo sviluppare una programmazione sempre più strutturata, capace di mettere in relazione visione strategica e risposte immediate ai bisogni della comunità. Progetti innovativi, strumenti digitali, un costante monitoraggio dei risultati e una gestione orientata alla sostenibilità hanno permesso di rafforzare la capacità di ascolto e di azione.

Guardando al futuro, la Fondazione Canova conferma la volontà di proseguire su questa strada: continuare a essere un punto di riferimento per il territorio, valorizzare il potenziale delle persone e investire in idee che generano cambiamento. Un impegno che passa dal lavoro quotidiano e dalla convinzione che la crescita collettiva sia possibile solo attraverso collaborazione, responsabilità e visione condivisa.