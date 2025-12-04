Concluso il secondo corso 2025 per vigili del fuoco volontari nel Vco

Si è concluso il 29 novembre presso il Comando dei Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola il secondo corso di primo ingresso – edizione 2025 – dedicato ai vigili del fuoco volontari. Un percorso formativo intenso, composto da 120 ore di attività svolte nei fine settimana dei mesi di ottobre e novembre, che ha coinvolto la sede centrale del Comando e i distaccamenti volontari presenti sul territorio.

Alla formazione hanno partecipato 20 aspiranti volontari provenienti dalla provincia del Vco, seguiti dallo staff didattico e dagli istruttori professionali giunti dai Comandi di Novara, Torino e Alessandria. Il corso, strutturato in moduli come previsto dal programma nazionale stabilito dalla Direzione Centrale per la Formazione dei Vigili del Fuoco, ha alternato lezioni teoriche e prove pratiche, consentendo ai partecipanti di acquisire competenze fondamentali per l’attività operativa.

Le lezioni hanno affrontato temi chiave quali la chimica e la fisica del fuoco, il quadro normativo che disciplina il Corpo nazionale e le procedure di sicurezza da rispettare durante gli interventi. Una parte significativa del percorso è stata dedicata all’addestramento all’aperto, con simulazioni di scenari reali e l’applicazione di strategie innovative di attacco all’incendio, sempre nel rispetto dei protocolli standardizzati di sicurezza.