Domodossola si prepara a “Suoni a Colori”: musica e pittura per sostenere l’Hospice

Domani, sabato 6 dicembre, a partire dalle ore 17 presso la Sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) di Domodossola, si terrà “Suoni a Colori – Musica e Colore in Dialogo”, l’evento organizzato dall’Associazione Angeli dell’Hospice VCO ODV in collaborazione con la musicoterapeuta Cristina Meschia e l’arteterapeuta Anna Mansi.

L’iniziativa nasce dall’esperienza dei percorsi di musicoterapia e arteterapia realizzati presso l’Hospice San Rocco di Verbania e vuole condividere con la comunità la forza di queste attività, trasformando in arte le emozioni e le memorie dei pazienti. Durante la serata, il Cristina Meschia Trio – voce, pianoforte Romano Ricca e basso Fabio De March – accompagnerà con la musica le opere pittoriche realizzate dal vivo da Anna Mansi, creando un dialogo tra suono e colore che unisce arte e cura.

Attraverso la musicoterapia e l’arteterapia ad orientamento antroposofico, i pazienti hanno l’opportunità di migliorare la qualità della vita, alleviare il disagio psicologico ed emotivo, sostenere l’espressione del sé e rafforzare la relazione con familiari e operatori. La serata, dedicata alla memoria di Jessica Bellora, una giovane assistita dall’Hospice, rappresenta un momento di condivisione e sensibilizzazione verso la comunità.

L’intero ricavato sarà destinato a sostenere i percorsi di Musicoterapia e Arteterapia dell’Hospice, per continuare a offrire momenti di ascolto e bellezza ai pazienti e alle loro famiglie. L’evento gode del patrocinio di Fondazione Comunitaria del VCO, ASL VCO, Federazione Cure Palliative, CST e Città di Domodossola, con il contributo dell’associazione Soroptimist. Per informazioni: info@angelihospicevco.com.