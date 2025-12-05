Stagione sulla neve al via in Ossola

Il ponte dell’Immacolata segna l’avvio ufficiale della stagione invernale nel comprensorio della Val d’Ossola, anche se le condizioni di innevamento restano ancora limitate. La neve scarsa non permetterà l’apertura completa di tutte le stazioni, ma gli operatori confermano comunque l’attivazione degli impianti principali, garantendo le prime sciate della stagione e l’accesso in quota per pedoni ed escursionisti.

A Domobianca365 si parte dal 6 dicembre con un’apertura quotidiana che comprende la seggiovia Motty, la sciovia baby e i tapis roulant. Una proposta ridotta ma sufficiente per chi desidera rimettere gli sci ai piedi e approfittare del weekend lungo.

Anche San Domenico accoglie il pubblico dal 6 dicembre, mettendo in funzione la cabinovia San Domenico–Alpe Ciamporino per i pedoni e i due tapis roulant dedicati a sciatori e snowboarder principianti. Resta purtroppo chiuso il comprensorio sciistico: “Nonostante tutti gli sforzi - spiegano dalla società - le piste non possono aprire a causa dell’innevamento insufficiente. In quota sarà comunque operativo il Rifugio 2000, con servizio self-service e ristorante".

A Macugnaga, per il ponte dell’Immacolata, da sabato 6 a lunedì 8 dicembre, l’offerta sarà ridimensionata. Nel comprensorio del Belvedere saranno in funzione soltanto i tappeti del campo scuola di Pecetto (orario 9.00-16.30), mentre l’apertura degli altri impianti è rinviata. Nel comprensorio del Passo Moro l’avvio della stagione è ugualmente posticipato. Attivo invece il servizio gratuito di skibus Staffa–Pecetto dalle 8.45 alle 16.45.

Per quanto riguarda La Piana di Vigezzo e Formazza sono attese comunicazioni definitive nelle prossime ore, ma anche qui l’innevamento condizionerà le aperture per il ponte festivo.

Buone notizie invece per gli amanti del fondo: la pista di Riale continua a essere perfettamente praticabile. Alla neve dello snowfarming, conservata dalla scorsa stagione, si aggiungono quella artificiale prodotta dai cannoni e le recenti precipitazioni naturali, garantendo un anello quasi completo e di ottima qualità.

Nonostante l’avvio in salita, cosa perlatro a cui ci stiamo abituando ormai da qualche anno per via della scarsità di precipitazioni e temperature non proprio rigide, la stagione invernale ossolana muove così i primi passi. In attesa di nuove nevicate, gli impianti aperti rappresentano un’opportunità per vivere comunque la montagna e inaugurare l’inverno. Si consiglia di controllare sempre i siti web delle stazioni per il bollettino neve e lo stato di apertura degli impianti, che potrebbero subire modifiche nel corso delle giornate.