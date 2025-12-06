Le previsioni meteo per il weekend

Rimonta la pressione e le correnti andranno ad intensificarsi da nord-ovest in quota e nelle vallate alpine, ed il cielo rimarrà velato, con locali nebbie al primo mattino. "Domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un fronte caldo si addosserà all'arco alpino determinando ancora venti sostenuti in quota e precipitazioni sui settori alpini di confine, con quota neve da 1800 a 2400 m. Lunedì cielo soleggiato e venti in attenuazione".

SABATO 6 DICEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso per transito di velature; addensamenti portati dal vento sulle creste alpine di confine. Foschie dense e nebbie al primo mattino sulle pianure. Precipitazioni: assenti, salvo possibile debole nevischio trasportato dal vento sulle creste alpine di confine in serata. Zero termico: in deciso aumento fino ai 2600 m a sud e 2200 m a nord. Valori più bassi sulle creste alpine. Venti: da nord-ovest, in deciso rinforzo fino a valori moderati o forti sulle Alpi già al mattino, in particolare sui settori occidentali di confine; locali condizioni di foehn nel pomeriggio nelle vallate occidentali. Deboli sull'Appennino, da sud al mattino in rotazione da nord-ovest al pomeriggio; deboli variabili altrove

DOMENICA 7 DICEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso per velature anche spesse, con addensamenti più consistenti sui rilievi alpini nordoccidentali e settentrionali. Precipitazioni: deboli localmente moderate sui settori alpini di confine settentrionali ed occidentali, in possibile estensione alle zone alpine più interne, e neve trasportata dal vento. Quota neve sui 1800-1900 m a nord, più alta sui 2200-2400 m a ovest. Zero termico: in deciso aumento nel pomeriggio fino a 2900-3000 m a nord e sui 3300-3400 m a sud in serata. Venti: moderati o localmente forti da nord-ovest sulle Alpi, deboli occidentali sui restanti settori