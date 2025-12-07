Domodossola, si inaugurano i presepi della Collegiata e della Cappuccina

Saranno inaugurati l'8 dicembre, in occasione della solennità dell’Immacolata, il presepe della chiesa Collegiata e quello della chiesa Sant'Antonio alla Cappuccina a Domodossola.

In Collegiata il presepe è stato è realizzato dal viceconsole vicario dei maestri del lavoro del Vco Pino Gesù in collaborazione con altri tre volontari: Valentino Scrimaglia, Paolo Montinari e Giuseppe Romeo. “La collaborazione con la parrocchia domese è nata - spiega Pino Gesù - grazie all'amicizia che mi lega al parroco don Vincenzo Barone”. Pino Gesù e i suoi collaboratori si sono occupati di realizzare la scenografia del presepe, le statue sono quelle della parrocchia.

Il presepe della della Cappuccina è invece allestito da Antonio Perretta. Il volontario ha utilizzato lo sfondo delle montagne e le strutture degli scorsi anni; il presepe è ambientato in una Domodossola in miniatura con la natività in una grotta e la riproduzione della chiesa della Cappuccina, di quella del Calvario e altre chiese della città curate realizzate artigianalmente in polistirolo, legno, pietre. Il presepe ha effetti luce: alba, giorno, tramonto e notte.