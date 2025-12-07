Il verbanese Claudio Recchia nuovo presidente di Amira: l'ospitalità del Vco si conferma eccellenza nazionale

Ex allievo dell’istituto Maggia di Stresa, una lunga carriera internazionale alle spalle e tante nuove sfide da affrontare per il futuro: è Claudio Recchia, verbanese, il nuovo presidente di Amira, Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi, eletto nel corso del 69° congresso nazionale andato in scena nelle scorse settimane a Stresa.

Recchia ha raccolto il testimone del domese Valerio Beltrami: ancora una volta, dunque, la guida dell’associazione, che opera a livello nazionale, è affidata ad un professionista del Vco. “Per me è un grande onore portare il nome del Verbano Cusio Ossola in Italia e nel mondo - le parole del nuovo presidente Amira -. Faccio parte dell’associazione da 40 anni, ma questo non è un punto di arrivo, ma di partenza”. L’elezione di un nuovo rappresentante del territorio è un segno importante, sottolinea Recchia, “della qualità eccelsa del Vco nel mondo dell’ospitalità. La nostra provincia ha una lunga tradizione in questo settore, grazie alla sua profonda vocazione turistica”.

Uno degli obiettivi dell’associazione, e del suo nuovo presidente, è quello di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni: “In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, in cui si fa sempre più fatica a trovare figure professionali nel mondo dell’ospitalità, sia a livello nazionale che nelle realtà del Vco, con Amira cerchiamo di far reinnamorare i giovani di questo lavoro. Vogliamo sfatare un mito che riguarda la nostra professione, cioè quello che lo vede come un lavoro sacrificante, soprattutto agli occhi dei giovani. Certo, bisogna lavorare sodo, ma la nostra è una professione bellissima, che offre anche l’opportunità di acquisire moltissime conoscenze, di fare esperienze all’estero, conoscere lingue e culture diverse”. E questo, oltre all’impegno di Amira, deve partire anche dalle scuole: “Il Vco offre ottime scuole per formare professionisti del nostro settore. Io sono stato studente del Maggia di Stresa, che per me è stato una vera e propria scuola di vita e ha forgiato tanti talenti che oggi lavorano in tutto il mondo”.