Raccolta differenziata in crescita: il Vco supera il 70%

Anche nel 2024 il Piemonte conferma la sua crescita nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani, arrivando al 68,9% complessivo. Nel Verbano Cusio Ossola, la performance è particolarmente positiva: Verbania registra il 75,5% di raccolta differenziata e una produzione di rifiuto indifferenziato pro capite pari a 151,2 kg, sotto il valore di riferimento regionale.

A livello provinciale, il VCO si colloca tra le realtà più virtuose insieme a Vercelli, Cuneo, Biella e Novara, superando il 70% di differenziata, obiettivo previsto entro il 2025. I risultati sono frutto dell’impegno dei cittadini, dei consorzi locali e delle amministrazioni comunali, con una forte attenzione alla riduzione dei rifiuti indifferenziati e all’adozione di pratiche di economia circolare.

Il consorzio CoubVco registra il 75% di raccolta differenziata, contribuendo al trend positivo della provincia. La Regione Piemonte ha inoltre stanziato nel biennio 2024-2025 3,5 milioni di euro per migliorare i servizi di raccolta e nel 2026 assegnerà ulteriori 14 milioni di euro ai consorzi di area vasta per sostenere la prevenzione dei rifiuti e le tecnologie di riciclaggio.